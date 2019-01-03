Компания Apple впервые за почти 20 лет снизила прогноз выручки
В открытом письме инвесторам гендиректор Тим Кук написал, что прибыль составит 84 миллиарда долларов, хотя ранее ожидалось, что квартал принесет до 93-х миллиардов. Окончательные результаты станут известны в конце января.
Основная причина падения выручки Apple – низкий спрос на ее смартфоны в Китае, а также задержка выхода новых продуктов из-за поставщиков. На фоне снижения прогнозов прибыли акции компании уже упали в цене более чем на 9%.
Комментарии2
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ura_123 03 января 2019 | 20:30
Нищеброды! Каких-то 84 миллиарда долларов... Не то что национальное достояние газпром и сечинское роснефть,отчего-то большую часть времени работающие с убытком)))