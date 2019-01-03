Компания Apple впервые за почти 20 лет снизила прогноз выручки

В открытом письме инвесторам гендиректор Тим Кук написал, что прибыль составит 84 миллиарда долларов, хотя ранее ожидалось, что квартал принесет до 93-х миллиардов. Окончательные результаты станут известны в конце января.

Основная причина падения выручки Apple – низкий спрос на ее смартфоны в Китае, а также задержка выхода новых продуктов из-за поставщиков. На фоне снижения прогнозов прибыли акции компании уже упали в цене более чем на 9%.