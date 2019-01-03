Дональд Трамп в очередной раз возложил ответственность за приостановку работы правительства на Демократическую партию
По его словам, она спровоцировала так называемый «шатдаун» из-за приближающихся в следующем году президентских выборов. Трамп сказал, что демократы знают, что не могут победить, учитывая все его достижения, и продолжают притеснять президента.
Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу в конце декабря. Это произошло после того, как Конгресс не смог достичь соглашения по бюджету. Спорной оказалась статья расходов на финансирование стены на мексиканской границе.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
felik23 03 января 2019 | 20:39
****Дональд Трамп в очередной раз возложил ответственность за приостановку работы правительства на Демократическую партию****
------------------------------------------------------------------------------
Фрик известный. С больной головы на здоровую...
nepeanois 03 января 2019 | 20:48
трамп в очередной раз наложил в штаны
ara_1 03 января 2019 | 21:01
nepeanois:
В чьи штаны? Шумера?
А если серьезно, то решение этого вопроса в руках Макконнела..