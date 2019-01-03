Дональд Трамп в очередной раз возложил ответственность за приостановку работы правительства на Демократическую партию****

По его словам, она спровоцировала так называемый «шатдаун» из-за приближающихся в следующем году президентских выборов. Трамп сказал, что демократы знают, что не могут победить, учитывая все его достижения, и продолжают притеснять президента.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу в конце декабря. Это произошло после того, как Конгресс не смог достичь соглашения по бюджету. Спорной оказалась статья расходов на финансирование стены на мексиканской границе.