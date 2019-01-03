Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра обороны Украины. По словам главы военного ведомства, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий, но в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.

В конце ноября российские пограничники обстреляли и захватили три украинских судна в Керченском проливе. Их обвинили в нарушении границы. Как сообщал телеканал «112 Украина», Киев готовит жалобу в ЕСПЧ из-за задержания своих моряков.