Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра обороны Украины. По словам главы военного ведомства, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий, но в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.
В конце ноября российские пограничники обстреляли и захватили три украинских судна в Керченском проливе. Их обвинили в нарушении границы. Как сообщал телеканал «112 Украина», Киев готовит жалобу в ЕСПЧ из-за задержания своих моряков.
Комментарии73
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tv_victim 03 января 2019 | 20:03
Я так понимаю, у укрофюрера много лишних кораблей и моряков, не?
kottigr1 03 января 2019 | 20:05
tv_victim: Да вроде нет у фюрера-Путина особо кораблей.. Только посудины такие же смешные как Кузя..
antimalin 03 января 2019 | 20:11
kottigr1: Фрау Меркель - фюрер Германии.
Цепляется за власть 4-й срок подряд старушка Анжела (пламенная комсомолка в ГДР).
kottigr1 03 января 2019 | 20:17
antimalin: Так ведь Меркель не является Президентом Германии.. А вот плешивый гном из Кремля впился в загривок российского народа как клещ..
antimalin 03 января 2019 | 20:23
kottigr1: У президента Германии полномочия исключительно представительские.
Как у королевы Великобритании примерно.
Власть в Германии - это канцлер.
kottigr1 03 января 2019 | 20:34
antimalin: Власть в Германии - это народ Германии. Там люди выбирают себе представителей во власть, а не ходят как бараны на голосование как в РФ...
serhio_25__ 03 января 2019 | 20:43
kottigr1: ""Власть в Германии - это народ Германии. Там люди выбирают себе представителей во власть, а не ходят как бараны на голосование как в РФ... "" - Ээээ, это Лживая Крыса оправдывает, что немцам не доверяют выбирать главу Германии, а тупые русские сами могут выбирать себе главу?
kottigr1 03 января 2019 | 20:46
serhio_25__: У Вас снова приступ шизофрении ? Помимо крыс ещё белки не приходят ?
serhio_25__ 03 января 2019 | 20:50
kottigr1: Шизоид, так может народ Германии сам выбрать себе главу или нет?
watson_ 03 января 2019 | 20:52
Ага, осталось только набрать экипажи в спецклиниках и тогды ой, весь мир дрогнет!
wild_division 03 января 2019 | 20:53
antimalin: Да ты,что? Ну, не может быть? А то все пользователи эха не знали про полномочия канцлера и президента с королевой. Спасибо, моль...просветил эхо.
И где вас таких долпоепов набирают в контору?
Кстати, ты шалава из квартала розовых фонарей, ты еще не перехала из Лондона в Гамбург в свои подворотни?
neyexo 03 января 2019 | 20:23
kottigr1:
посмотри на свой затылок, у твоих соплеменников лысина чаще появляется
serhio_25__ 03 января 2019 | 20:40
kottigr1: ""Так ведь Меркель не является Президентом Германии.. "" - И? Ты не только Лживая Крыса, но еще и тупая)))))) А еще имя Меркель не имя Владимир))))))
neon001 03 января 2019 | 20:21
antimalin: что же ты там живешь-то с этой фюрершой окаянной? что? денежек больше платють, чем в рашке? а, может, того... душой привязался?
antimalin 03 января 2019 | 20:30
neon001: что же ты там живешь-то с этой фюрершой окаянной? что? денежек больше платють
///
Да, платят больше.
Германия тем самым выплачивает мне репарации за убийства моих родственников (предков) в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских оккупантов.
Германия будет и дальше мне платить репарации за свои преступления против русских-моих родственников.
neon001 03 января 2019 | 20:39
antimalin: повезло тебе. родственникам убитых русских германия ничего не платит. держись за тему, патриот.
dmast79 03 января 2019 | 20:20
kottigr1: Твои мокряки, сидя в российском СИЗО, наверное, гадают - кто из их сослуживцев вскоре нагрянет к ним в гости?
serhio_25__ 03 января 2019 | 20:38
kottigr1: Укропские моряки все же решили перезимовать в России, где есть отопление, горячая вода и отличное трехразовое питание.
region62 03 января 2019 | 20:10
tv_victim: У хохломоряков много шаровар лишних на складах скопилось-дристать,не продристать.
kottigr1 03 января 2019 | 20:12
region62: Разве хохломоряки бежали с полными штанами под Пальмирой бросая кредитки, оружие и документы..?
vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dmast79 03 января 2019 | 20:23
kottigr1: Умиляют хохляцкие сказочники, которые с рваным в котлах задом, придумывают друг другу сказки одна тупее другой. Простой вопрос - кто победил под Пальмирой, кто там сейчас? Уж точно не ИГИЛ, на который у хохлов было столько надежд... и всё прахом.
kottigr1 03 января 2019 | 20:27
dmast79: Судя по жареному батальону Вагнера в хозяевах в Сирии явно не плешивый гном..
dmast79 03 января 2019 | 20:29
kottigr1: Судя по результатам войны в Сирии, твой жареный батальон одна из хохлолиберальных сказок, в которые верят уж совсем конченные идиоты, которые верят что киборги до сих пор держат оборону аэропорта...
kottigr1 03 января 2019 | 20:32
dmast79: Так ведь нормальные люди не верят в сказки про "распятых мальчиков".. В них верят только путинские имбецилы..
tv_victim 03 января 2019 | 20:25
kottigr1: Это твои фантазии, дефективный. Сам придумал, сам и рад, как идиот. А вот хохловойско себя показало в котлах на Донбассе. Бросали все, что не успели продать и драпали. И это факт.
kottigr1 03 января 2019 | 20:29
tv_victim: Про котлы тебе могут рассказать десантники 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, которые после того как их ВСУ отлавливали по всему Донбассу, слезы по щекам размазывали, сопли на кулачки наматывали и просились домой к мамкам в Россию, подальше от недружелюбных хохлов... Поспрашивай их..
dmast79 03 января 2019 | 20:49
kottigr1: Десантники то могут многое рассказать, например - почему ничего не могут рассказать киборги. )))
kottigr1 03 января 2019 | 21:06
dmast79: Зачем им что-то рассказывать ? Они ежедневно утилизируют путинских фашистов на Донбассе. Это самый лучший рассказ делами.
dmast79 03 января 2019 | 21:10
kottigr1: Да, но просьба верить на слово - видео увы не будет, телефон на зарядке был, - и так каждый день.))
Хохлы, вы сами то понимаете, как вы убоги со своими "хероями"?
krek63 03 января 2019 | 21:11
kottigr1: Если ты так помнишь про тих десантников. то я тебе напомню что и их взяли без оружия и передали их России. А ещё десятки украинских вояк бежали в Россию от ополченцев и их передали Украине.
region62 03 января 2019 | 20:45
kottigr1: Бежали укровояки по котлам...только не все добежали....к счастью!
poluputing 03 января 2019 | 20:19
region62: tv_victim: главное, чтобы шаровар на наблюдателей хватило, а там поглядим на боевых бурятов. Ишь ты, РейхсРаша решила на море свои правила устанавливать. Глядите, не перенапрягитесь, анус порвёте
dmast79 03 января 2019 | 20:34
poluputing: Анус уже порвали, первой группе. 23 мокряка и три кораблика - минус. Теперь вот, бедные мокрячки трясуться - кому выпадет честь идти на славный прорыв - к параше, а то и к рыбам на корм?
antimalin 03 января 2019 | 20:19
tv_victim: у укрофюрера много лишних кораблей и моряков
///
Ну, какой из Порошенко укрофюрер?
Он всего лишь временно исполняющий обязанности гауляйтера Цеевропы, назначенный в 2014 на эту должность Вашингтоном.
blahovdav 03 января 2019 | 20:20
tv_victimЯ так понимаю, у укрофюрера много лишних кораблей и моряков, не? ///Свинопуут помоев обожрался?? Яя не понял, а то делают русские свинопуты в Турции, если кругом враги?Не имеют права же , суки, вылазить из своего гребаного Мордор!Ах, имеют? Так почему украинские не имеют право зайти в свой порт?
tv_victim 03 января 2019 | 20:28
blahovdav: Ути какой злой! Смотри не укакайся! А хохломокряки пусть трижды кланяются и только потом, может быть, пропустим их жалкие скорлупки в их жалкое стойбище!
dmast79 03 января 2019 | 20:36
blahovdav: Россияне соблюдают правила прохода проливов, только и всего. Если бы укры соблюдали - прошли бы без проблем, как в августе. Но свинофюреру парашенко была нужна провокация, а не свобода мореплавания.
ura_123 03 января 2019 | 20:41
dmast79: Россияне соблюдают правила прохода??? Откуда и куда,и во вторых,что это за правила такие?
dmast79 03 января 2019 | 20:53
ura_123: У вас там реально, тотальный йододефицит что ли? Правила, это такой свод действий, которые надо выполнять, или наоборот - нельзя делать в определённых случаях. Например, при проходе проливов и других узкостей, правила устанавливают порядок, очередность прохода, скорость движения, диапазоны связи, места для манёвров, запретные и охранные зоны где недопустимо бросать якоря, и т. п. Да, это скучно, но увы, даже для йододефицитных эта скука обязательна к исполнению. Иначе - велком на нары или в гости к рыбам.
polba 03 января 2019 | 20:54
ura_123: Например правила прохода через Босфор и Дарданеллы.
А ещё россияне соблюдали все правила прохода через Керченский пролив, за соблюдением коих наблюдает КЕРЧЕНСКИЙ порт. И правила эти нисколько не отличаются от тех, что действовали до 2014 года, когда этот самый Керченский порт вернулся в Россию.
kottigr1 03 января 2019 | 21:04
polba: За проход судов по Керченскому проливу отвечает Украинский Центр регулирования движения судов «Керчь» (ЦРДС).
shakhtar 03 января 2019 | 20:39
tv_victim: Вождь РФ обещает всех россиян в рай отправить ,думаю обещание сдержит...
ts 03 января 2019 | 20:40
tv_victim: Интересно: на чем они поплывут, ведь почти весь их флот уже арестован...
antimalin 03 января 2019 | 20:05
Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив
//////
31 марта или 1 апреля Киев кого-то куда-то отправит?
Ждать осталось недолго.
Нато не поможет.
Оно храброе только против беззащитных государств типа б. Югославии в 1999 году.
poluputing 03 января 2019 | 20:22
antimalin: жаль, что вас в 1993-97 к ногтю не взяли, сохранность ядерных боеголовок обеспечивали. В надежде на адекватность всё к вам свезли. Надо было тогда прекратить ваше существование, разбив этак государств на десяток
dmast79 03 января 2019 | 20:41
poluputing: Ухохочешся - ты можешь только собственную неньку разрушить, на десяток отдельных свинарников. А то, что янки заставили отдать все ядерные боеприпасы России - довольно логично, ибо без российской атомной промышленности эти бомбы не более, чем опасный радиоактивный хлам. Их же нужно обслуживать, периодически переснаряжать - это тебе не на майдане прыгать, и не поляку сортир чистить.
yralez 03 января 2019 | 20:08
Как бы пройти по улице мимо гопника.
А на чей стороне вы ?
На стороне прохожего или неадеквата ?
dmast79 03 января 2019 | 20:26
yralez: Неадекватами будут заниматься российские погранцы, как и в прошлый раз. Мирному же судоходству, под защитой вооружённых сил России - ничего не угрожает.
terens 03 января 2019 | 20:08
пусть тогда хотя бы возьмут какие-то ненужные, списанные корабли. а то жалко флот же...
neyexo 03 января 2019 | 20:19
terens:
а там других нет. Я не смеюсь, просто нет
tv_victim 03 января 2019 | 20:32
terens: А у них весь "флот" такой! Без слез не взглянешь. Да и все хохловойско такое же недоразумение.
timwlad95 03 января 2019 | 20:12
Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра обороны Украины. По словам главы военного ведомства, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий, но в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.
В конце ноября российские пограничники обстреляли и захватили три украинских судна в Керченском проливе. Их обвинили в нарушении границы. Как сообщал телеканал «112 Украина», Киев готовит жалобу в ЕСПЧ из-за задержания своих моряков.
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Ну вообще то наблюдатели они разные. И потому возможно погрузят террористов для организации террора на море и в керченском проливе.
Запад требует действий от киевских властей и персонально от господина Порошенко и от кандидатов ищущих спонсоров на предстоящие выборы ,как это требовали от господина Саакашвили когда он был президентом Грузии и чтобы доказать свою лояльность западу начал агрессию против Южной Осетии.
Так, что команда господина Порошенко это камикадзе в реальном смысле .
Так, что при малейшем нарушении правил и законов судоходства и сохранение перемирия со стороны украинских властей , применять оружие на уничтожение.
blahovdav 03 января 2019 | 20:27
timwlad95: Свинопут, мне тебя так жаль, что я тебя даже лайкнул...Впервые (и в последне..)Твою идиотическую бредятину даже Емелька с Патькой обходят, как свежее гофно... Сходил бы лучше в библиотеку, книжечки почитал, посмотрел бы как слова складывать и логично их расставлять... Аа, чукча не читатель, чукча- писатель?Иди тогда с Богом, убогой...
ai65_qi60 03 января 2019 | 20:48
timwlad95: Вроде бы солидный человек, а врёшь. 25 ноября наши пограничники обстреляли судно и захватили два корабля не в Керченском проливе, а в нейтральных водах Чёрного моря. За то, что они хотели пройти через Керченский пролив в Азовское море в свой порт.
andreyoo 03 января 2019 | 20:53
ai65_qi60: пограничники обстреляли судно и захватили два корабля не в Керченском проливе, а в нейтральных водах Чёрного моря.
---
И о чем это говорит?
А лишь о том, что даже героическое бегство не спасет украинский флот от изнасилования.
ghost__dance 03 января 2019 | 20:16
Я не сомневаюсь, что хохлы отправят какие-то посудины через пролив.. Запишутся в очередь, подвергнутся унизительному досмотру, пройдут под парусом и заявят о своей перемоге. Не осуждайте их, #онижедети.
neyexo 03 января 2019 | 20:16
Пора видимо в Лефортово международный терминал открывать
andrewm 03 января 2019 | 20:35
neyexo: Хоть пройдут, хоть не пройдут, но в любом случае адекватность российской стороны будет останется под сомнением. Пройдут - приступ параноидальной шизофрении уже прошел? Не пройдут -приступ все еще продолжается?
tiridas 03 января 2019 | 20:48
andrewm: Напротив, будет в очередной раз доказана соблюдение Россией правил судоходства в регионе.
dmast79 03 января 2019 | 20:55
andrewm: Пройдут, если будут соблюдать правила. Если не будут - не пройдут. Вот и весь сказ.
polba 03 января 2019 | 20:58
andrewm: Пойдут согласно правилам, действующим с 1992 года - спокойно пройдут, как уже много раз проходили.
Потытаются снова устроить провокацию с прорывом - снова получат по соплям.
Всё просто.
unprejudiced 03 января 2019 | 20:28
кровавый кондитер петя отчаянно пытается сорвать проведение выборов всё новыми провокациями. Интересно, найдутся среди наблюдателей смертники которые пожелают поехать на украинских ржавых корытах?
poluputing 03 января 2019 | 20:37
unprejudiced: чёт я со счёту сбимшись скоко раз вы таранили с утробным уханьем эти "корыта" ? И чё потопили? Так, маленько покуражились, отлуп Трампа получили и расслабились. Капитанчик перед бабой, переехавшей из Челябинска в Севастополь повыёршивался, а чё делать, если не стоит. Так и вы, то мультики, то абордаж буксира. И пузыритесь. Лопнуть не боитесь?
andreyoo 03 января 2019 | 20:50
poluputing: чёт я со счёту сбимшись скоко раз вы таранили с утробным уханьем эти "корыта" ?
---
Это что, сейчас такой на Украине повод для гордости появился, "нас чмырили-чмырили, да недочмырили"?
dmast79 03 января 2019 | 20:57
poluputing: Какой отлуп, болезный? Как же, твои собраться завывали - Турция, перекрой Босфор! Меркель, останови Северный Поток!
Но были посланы в пешее эротическое, вот это называется отлуп.
zhav 03 января 2019 | 20:32
ШАХ И МАТ !!!
cromwel 03 января 2019 | 20:34
Хохлы соскучились по пиз..лям.
Эта акция только подтверждает что и предыдущая была провокацией парашенко и госдепа.
ai65_qi60 03 января 2019 | 20:39
У Украины есть законные права. Но мы, коррумпированная Россия живём не по закону, а по понятиям коррупции и Законы нам не указ. Это уже поняли все в мире. Кому и что хочет доказать Порошенко не понятно.
pulalala 03 января 2019 | 20:41
После взятия Азова Петром Великим, НИКТО не имеет права туда заходить.
Даже меркель с задранной юбкой.
andreyoo 03 января 2019 | 20:44
Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив
---
Конкурс 3 человека на место.
kuchumka 03 января 2019 | 20:51
На дно пироги укропитеков без всякой пощады!
ramun 03 января 2019 | 20:51
С нетерпением ждемс.
Процедура братания обещает быть незабываемой.