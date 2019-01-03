Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело последнего, 39-го погибшего
За все время спасательной операции в городе за психологической помощью обратились около 3-х тысяч раз. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала директор Центра экстренной психологической помощи России Юлия Шойгу.
С пострадавшими работают более 40 психологов, — добавила Шойгу.
Комментарии4
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neyexo 03 января 2019 | 20:14
Психологическая помощь это свои, Юлия Шойгу, если кто не знает
kottigr1 03 января 2019 | 20:14
"Газпром" уже взял на себя ответственность за осуществленный ФСБ теракт ?
vitaly_mi23 03 января 2019 | 20:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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vedma2017 03 января 2019 | 20:27
Вот интересно - и газ предложили поменять повсеместно на электроплиты, и даже умудрились посетовать на приватизацию квартир, но никто ни разу не упомянул - сколько дому лет и в каком он был состоянии, если от -пыф- газовой плиты превратился в пыль весь подъезд.