Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело последнего, 39-го погибшего

За все время спасательной операции в городе за психологической помощью обратились около 3-х тысяч раз. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала директор Центра экстренной психологической помощи России Юлия Шойгу.

С пострадавшими работают более 40 психологов, — добавила Шойгу.