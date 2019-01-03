Член Конгресса намерен выдвинуть резолюцию об импичминте Трампу в первый день работы законодательного органа США
Конгрессмен Брэд Шерман, представляющий Демократическую партию, сказал газете «Лос-Анджелес Таймс», что поводом для этого стала попытка создания помех правосудию при увольнении бывшего главы ФБР. «Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома станет благом для страны», — сказал Шерман.
Комментарии1
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sutara 03 января 2019 | 19:36
Ждем - не дождемся!