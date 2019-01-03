Связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске, по данным местных властей, нет

Глава города Сергей Бердников опроверг данные, которые опубликовал ряд уральских новостных изданий. По словам мэра, автомобили горят раз в два-три дня, и на сегодня говорить о том, что есть угроза всему городу неверно.

Интернет-газета Znak.com со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что ЧП в жилом доме могло быть терактом. По данным издания, квартиру на третьем этаже, где произошел взрыв, накануне снял мужчина, якобы готовивший подрыв в местном ТЦ. Позже силовики вышли на его сообщников, которые находились в «Газели», загоревшейся в ходе перестрелки.