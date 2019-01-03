Связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске, по данным местных властей, нет
Глава города Сергей Бердников опроверг данные, которые опубликовал ряд уральских новостных изданий. По словам мэра, автомобили горят раз в два-три дня, и на сегодня говорить о том, что есть угроза всему городу неверно.
Интернет-газета Znak.com со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что ЧП в жилом доме могло быть терактом. По данным издания, квартиру на третьем этаже, где произошел взрыв, накануне снял мужчина, якобы готовивший подрыв в местном ТЦ. Позже силовики вышли на его сообщников, которые находились в «Газели», загоревшейся в ходе перестрелки.
Комментарии2
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maxcarev 03 января 2019 | 19:32
Все ясно: Путин туда только для того и мотался, чтобы всю информацию заблокировать. В общем, напустил газу :)
danko_wurda 03 января 2019 | 19:35
maxcarev: а воплей было. А где старуха данко1?