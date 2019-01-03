Парижский Лувр установил рекорд по посещениям в прошлом году
В стенах музея побывало более 10 миллионов человек – на четверть больше, чем в позапрошлом году. По словам директора Лувра, ни один другой музей в мире не может похвастаться такими результатами. В последний раз к похожим цифрам музей приближался в 2012-м – когда там открылся отдел исламского искусства. В этом году Лувр планирует привлечь посетителей двумя крупными событиями: ретроспективой работ Леонардо да Винчи и выставкой к 30-летию сооружения стеклянной пирамиды Лувра.
Комментарии1
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