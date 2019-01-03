В Петербурге вновь произошел экологический инцидент в реке Новая

Ранее виновником называли аэропорт Пулково.

В реку Новая опять что-то сливают с неприятным запахом и цветом детской неожиданности. Об этом на видео рассказывает местная жительница и показывает два стока на улице Стойкости на юге Петербурга. Ролик опубликован в популярном городском паблике. О происхождении обнаруженных стоков ничего неизвестно. Горожане неоднократно сообщали о резком запахе и темном цвете реки. Начиная с прошлой весны там гибнет рыба и находят дохлых уток. Появились сине-зеленые водоросли, в которых накапливаются вредные вещества. Лабораторные исследования показали, что в воде превышена концентрация этилового спирта более чем в 5 тысяч раз. Ученые петербургского университета ИТМО обнаружили фенол и мышьяк. Виновным в загрязнении был признан аэропорт Пулково, который сливал в реку противообледенительную жидкость для самолетов.



Петербургский аэропорт ранее выплатил 100 млн рублей штрафа за загрязнение реки.