В Петербурге вновь произошел экологический инцидент в реке Новая
Ранее виновником называли аэропорт Пулково.
В реку Новая опять что-то сливают с неприятным запахом и цветом детской неожиданности. Об этом на видео рассказывает местная жительница и показывает два стока на улице Стойкости на юге Петербурга. Ролик опубликован в популярном городском паблике. О происхождении обнаруженных стоков ничего неизвестно. Горожане неоднократно сообщали о резком запахе и темном цвете реки. Начиная с прошлой весны там гибнет рыба и находят дохлых уток. Появились сине-зеленые водоросли, в которых накапливаются вредные вещества. Лабораторные исследования показали, что в воде превышена концентрация этилового спирта более чем в 5 тысяч раз. Ученые петербургского университета ИТМО обнаружили фенол и мышьяк. Виновным в загрязнении был признан аэропорт Пулково, который сливал в реку противообледенительную жидкость для самолетов.
Петербургский аэропорт ранее выплатил 100 млн рублей штрафа за загрязнение реки.
Комментарии2
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heklya 03 января 2019 | 19:08
Клевета !! В России жидкости "с запахом этилового спирта" не сливают !!
vitaly_mi23 03 января 2019 | 19:16
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