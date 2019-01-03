Комиссия ВАДА просит признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации

Об этом сообщается на сайте ВАДА.

Российское агентство может лишиться статуса уже в середине января, так как международные эксперты не смогли до конца прошлого года получить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. Теперь Россия рискует лишиться возможности проводить у себя международные соревнования, а российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом.