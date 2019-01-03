Комиссия ВАДА просит признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации
Об этом сообщается на сайте ВАДА.
Российское агентство может лишиться статуса уже в середине января, так как международные эксперты не смогли до конца прошлого года получить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. Теперь Россия рискует лишиться возможности проводить у себя международные соревнования, а российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом.
Комментарии18
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kitaiss 03 января 2019 | 19:07
поххх... у нас есть басманный суд...он всех наших кривоногих спорцменов сделает чемпионами различных рангов...
vitaly_mi23 03 января 2019 | 19:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 03 января 2019 | 19:19
Уже есть опыт проведения путинских олимпиад с медалями и такими же призовыми, как и на реальной Олимпиаде.
И главное, все чемпионы российские. Только почему-то эту "олимпиаду" без зрителей проводили, при пустых трибунах.
a_111111 03 января 2019 | 19:08
Интересно кто решил выпендриться?!
aleksandr39 03 января 2019 | 19:09
Ну все ,опять бензин подорожает
timwlad95 03 января 2019 | 19:15
Комиссия ВАДА просит признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации
Об этом сообщается на сайте ВАДА.
Российское агентство может лишиться статуса уже в середине января, так как международные эксперты не смогли до конца прошлого года получить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. Теперь Россия рискует лишиться возможности проводить у себя международные соревнования, а российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом.
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Значит надо изменить устав ВАДА.
Об этом все национальные антидопинговые службы говорят.
Все международные правовые институты которые выстроены на противостоянии идеологий надо реформировать.Об этом так же все говорят с 2001 года .
splin2 03 января 2019 | 19:18
timwlad95: лишить//
Приехали
aleksandr39 03 января 2019 | 19:20
timwlad95: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников из ОПГ " днр- лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности ,об этом говорят все международные институты
alger 03 января 2019 | 19:25
timwlad95: кирку в зубы и изменяй
stopkran1969 03 января 2019 | 19:20
Городки и лапта, тренируйтесь! Будете чемпионами своего мира
alex949 03 января 2019 | 19:21
РУСАДА обратится в международнвй спортивный суд и он с большой вероятностью отменит решение WADA, так как проверяемая лаборатория действовала по правилам, установленным самой же вадой, не допустив применения несертифицированного оборудования. Назначат нлаый срок проверки и все закончится положительно для РУСАДА !
alger 03 января 2019 | 19:28
alex949: зуб даешь?
aleksandr39 03 января 2019 | 19:28
alex949: "великий вождь " принесет им несколько миллиардов долларов в коробке от ксерокса и все будет в порядке .
sborisych 03 января 2019 | 19:27
Верной дорогой идете, товарищи!
Ничего не пожалеем, и сделаем всё, чтобы нас повыгоняли отовсюду!`
ura_123 03 января 2019 | 19:27
А чё там намедни пескоффф говаривал,мол с ВАДА всё договорено? Опять спиз... слукавил!
sborisych 03 января 2019 | 19:37
ura_123:
Собака лает, ветер носит... Караван идёт..
dmitry35 03 января 2019 | 19:37
А что Русада молчит, ничего не говорит в своё оправдание? Никаких проблем, свалили бы всё на секретаршу, которая не отправила вовремя пакет документов и всё, и ВАДА рада.
hihi2raza 03 января 2019 | 19:37
Очень хорошо. Рашка парашка идет лесом.