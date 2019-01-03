Американцу Полу Уилану, задержанному ранее в Москве, предъявили обвинение в шпионаже

Сторона защиты не согласна с таким решением. Об этом «Эху» рассказал адвокат Уилана Владимир Жеребёнков.

Владимир Жеребёнков отказался от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Родственники Уилана отрицают его связь с разведслужбами. По их словам, он приехал в Москву по приглашению на свадьбу своего друга.