Американцу Полу Уилану, задержанному ранее в Москве, предъявили обвинение в шпионаже
Сторона защиты не согласна с таким решением. Об этом «Эху» рассказал адвокат Уилана Владимир Жеребёнков.
Владимир Жеребёнков отказался от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Родственники Уилана отрицают его связь с разведслужбами. По их словам, он приехал в Москву по приглашению на свадьбу своего друга.
Комментарии7
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danko_wurda 03 января 2019 | 19:09
А где старуха данко1 спец в шпионажах?
vitaly_mi23 03 января 2019 | 19:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko_wurda 03 января 2019 | 19:18
vitaly_mi23: спасибо миха.
antimalin 03 января 2019 | 19:13
Родственники Уилана отрицают его связь с разведслужбами. По их словам, он приехал в Москву по приглашению на свадьбу своего друга.
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Конечно же родственников шпиона всегда обо всем информируют разведслужбы.
Гы-гы-гы
По легенде, выдуманной в недрах американской разведслужбы-ЦРУ, шпион якобы ехал на свадьбу в Москву.
Получит 20-точку за шпионаж.
Логично.
А потом его обменяют на граждан России - политзаключенных Вашингтона.
java_php 03 января 2019 | 19:21
Ехал на свадьбу, на зоне и замуж выйдет. Куда ехал, тыда и приехал.
klink 03 января 2019 | 19:26
Не верю я чекистам, по-советски помешанным на шпионаже.
dmast79 03 января 2019 | 19:31
klink: А цру-шникам веришь? И кто помешан, если именно пиндосы который год ищут связи Трампа с Россией, ещё им мерещатся хакеры, подделавшие выборы, плюс посадили Бутину, только за то, что не зарегилась иноагентом. Нам бы такие законы - представляю, как вопила бы либерда!