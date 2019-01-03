Z Архив новостей новости
5 13 6 845
19:01, 03 января 2019

На развалинах дома в Магнитогорске полиция, по некоторым данным, задержала мародера

Такие данные со ссылкой на источники приводит портал URA.Ru. Собеседники агентства рассказали, что задержанный якобы пытался вынести из здания ценные вещи, оставленные хозяевами. В областном МВД эту информацию не подтвердили. В ведомстве пояснили, что задержанный похож на преступника, которого вот уже год разыскивает полиция.
Спасатели закончили разбор завалов. По данным МЧС, из-под обломков извлечено тело последнего, 39-го погибшего.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

aleksandr39 03 января 2019 | 19:04

Ну вот ,никогда такого не было и опять....

suren_112 03 января 2019 | 19:17

aleksandr39:
Наверняка какой-нибудь гнусный либералишко.

danko_wurda 03 января 2019 | 19:24

suren_112: однозначно. Или старуха1 из маями.

danko1 03 января 2019 | 19:27

Полицаи конкурента задержали.

danko_wurda 03 января 2019 | 19:28

danko1: старуха1 сама призналась? Ты конкурентка? Острячка опущенная из маями?

danko_wurda 03 января 2019 | 19:30

danko1: бабка1 ты можешь юлозить в клавишах? На протертом диване? В маяме? Или на кубанщине?

testmeter 03 января 2019 | 19:25

suren_112: Гляди глубже - нацпредатель, пиндос или вообще русофобЪ

ura_123 03 января 2019 | 19:31

suren_112: Типа тебя?

danko_wurda 03 января 2019 | 19:32

ura_123: типа тебя или бабки1. Из сам знаешь.

vitaly_mi23 03 января 2019 | 19:17


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







heklya 03 января 2019 | 19:11

Что то найти после МЧС, пожарников, милиции, ФСБ ? Да он просто больной !!

danko_wurda 03 января 2019 | 19:16

heklya: а ты здоровый. Хохлоостряк.

kir_pich_101 03 января 2019 | 19:13

Что интересно, завал не разобран, а там кто-то бродит.
А где воины МЧС?
Милиция?
Никого нет?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 304 6 27499 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 360 6 33086 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 126 6 11687 30.12
Kсми, общество, события
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

3029441

5 65 6 6451 17:08
#слушать 36:56 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 267 6 28101 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 93 6 9708 06:51
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 151 6 17183 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 250 6 29031 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 181 6 22368 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 50 6 6261 31.12
Kминобороны, рпц, события
Новости

Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков в YouTube…

5 70 6 88544
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 97 6 12581 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Новости

В Магнитогорске рядом с обрушившимся домом взорвалась «Газель» В автомобиле было два газовых баллона…

5 40 6 43027
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14110 30.12
Kистория, события
Блоги

Китайский аппарат первым в истории освоения космоса успешно сел на обратной стороне Луны Он успешно приземлился на обратной стороне Луны и прислал первый снимок…

5 64 6 10794 12:20
Kкосмос, луна, фото, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 7925 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения

Популярное за неделю

Новости

При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней…

5 62 6 79043
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…

5 133 6 110804 29.12
#слушать 47:44 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Станут ли Россия и Белоруссия в 2019 году единым государством?
5 43 6 10951 28.12
Блоги

Матвей Ганапольский: Это будет окончание президентства Путина Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война…

5 329 6 244348 31.12
Kукраина, рф, белоруссия, войны, политика, конфликты, путин, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 339 6 107469 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7526298
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3840660

Сегодня в эфире