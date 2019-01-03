На развалинах дома в Магнитогорске полиция, по некоторым данным, задержала мародера
Такие данные со ссылкой на источники приводит портал URA.Ru. Собеседники агентства рассказали, что задержанный якобы пытался вынести из здания ценные вещи, оставленные хозяевами. В областном МВД эту информацию не подтвердили. В ведомстве пояснили, что задержанный похож на преступника, которого вот уже год разыскивает полиция.
Спасатели закончили разбор завалов. По данным МЧС, из-под обломков извлечено тело последнего, 39-го погибшего.
Комментарии13
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aleksandr39 03 января 2019 | 19:04
Ну вот ,никогда такого не было и опять....
suren_112 03 января 2019 | 19:17
aleksandr39:
Наверняка какой-нибудь гнусный либералишко.
danko_wurda 03 января 2019 | 19:24
suren_112: однозначно. Или старуха1 из маями.
danko1 03 января 2019 | 19:27
Полицаи конкурента задержали.
danko_wurda 03 января 2019 | 19:28
danko1: старуха1 сама призналась? Ты конкурентка? Острячка опущенная из маями?
danko_wurda 03 января 2019 | 19:30
danko1: бабка1 ты можешь юлозить в клавишах? На протертом диване? В маяме? Или на кубанщине?
testmeter 03 января 2019 | 19:25
suren_112: Гляди глубже - нацпредатель, пиндос или вообще русофобЪ
ura_123 03 января 2019 | 19:31
suren_112: Типа тебя?
danko_wurda 03 января 2019 | 19:32
ura_123: типа тебя или бабки1. Из сам знаешь.
vitaly_mi23 03 января 2019 | 19:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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heklya 03 января 2019 | 19:11
Что то найти после МЧС, пожарников, милиции, ФСБ ? Да он просто больной !!
danko_wurda 03 января 2019 | 19:16
heklya: а ты здоровый. Хохлоостряк.
kir_pich_101 03 января 2019 | 19:13
Что интересно, завал не разобран, а там кто-то бродит.
А где воины МЧС?
Милиция?
Никого нет?