На развалинах дома в Магнитогорске полиция, по некоторым данным, задержала мародера

Такие данные со ссылкой на источники приводит портал URA.Ru. Собеседники агентства рассказали, что задержанный якобы пытался вынести из здания ценные вещи, оставленные хозяевами. В областном МВД эту информацию не подтвердили. В ведомстве пояснили, что задержанный похож на преступника, которого вот уже год разыскивает полиция.

Спасатели закончили разбор завалов. По данным МЧС, из-под обломков извлечено тело последнего, 39-го погибшего.