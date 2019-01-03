Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась
Людей под завалами не осталось. До последнего момента существовала угроза дальнейшего обрушения. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
По словам Чуприяна, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию.
Комментарии3
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 19:18
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maxcarev 03 января 2019 | 19:30
Все ясно: Путин туда только для того и мотался, чтобы всю информацию заблокировать. В общем, напустил газу :)
pravdatut 03 января 2019 | 19:19
Тип взрывчатки они не определили ??