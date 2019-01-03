Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась

Людей под завалами не осталось. До последнего момента существовала угроза дальнейшего обрушения. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

По словам Чуприяна, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию.