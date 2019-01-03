В Латвии россиянина обвинили в даче крупной взятки местному полицейскому

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA, сумма взятки составила 1 миллион евро. По словам представителя Генпрокуратуры, за такое преступление россиянину грозит до 8-ми лет лишения свободы. По данным агентства, его задержали в середине прошлого месяца.