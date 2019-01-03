В Латвии россиянина обвинили в даче крупной взятки местному полицейскому
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA, сумма взятки составила 1 миллион евро. По словам представителя Генпрокуратуры, за такое преступление россиянину грозит до 8-ми лет лишения свободы. По данным агентства, его задержали в середине прошлого месяца.
Комментарии7
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 18:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ostapba 03 января 2019 | 18:34
Это же сколько ГА российской землицы продал и этот патриот??
В перерасчете на дальневосточные гектары даже??
dunai10 03 января 2019 | 18:45
ostapba: Это же сколько ГА российской землицы продал и этот патриот??
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Всё в Вашей голове, смотря как ФАНТАЗИРОВАТЬ будете.
oblom0101 03 января 2019 | 18:36
Как говорит старинная русская поговорка: "У латыша в наличии пипися да душа" а тут глядишь ка в Европах на миллион нафантазировали... Растёт благосостояние, колосятся поля, взятки дают миллионами...
ostapba 03 января 2019 | 18:40
А Папуа с Нигерией не плотят взятки русскому чиновнику?? Чтоб ярангу с чумом прикупить со скидкой у братьев по разуму??
Столько тундры у федералов есть желающих выживать там нет..
Одне федерасы мучаются по околоткам и перифериям даже...
komandarm___1968 03 января 2019 | 19:09
Так за эти деньги можно же всю полицию Латвии купить... Что-то пошло не так..)
a_111111 03 января 2019 | 19:11
Это за что же такую взятку дают?!