В Индии один человек погиб в ходе беспорядков, развернувшихся из-за посещения женщинами храма
Столкновения начались на юго-западе страны после того, как две женщины моложе 50-ти лет смогли войти в один из местных храмов. Как сообщает газета «Хиндустан Таймс», жертвой стал член одной из проиндусских организаций, выступающей против их допуска внутрь.
Осенью прошлого года Верховный суд Индии отменил многовековую традицию, согласно которой женщины в возрасте от 10-ти до 50-ти лет не допускались в один из самых известных храмов страны. Его двери должны были открыться для всех женщин с середины октября, однако до недавнего времени ни одной из них не удавалось пройти к святыне – проход преграждала толпа верующих мужчин.
Комментарии3
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 18:34
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polikarpich 03 января 2019 | 18:42
vitaly_mi23: Вот где скрепы, так скрепы! Есть к чему стремиться.
:-)
danko1 03 января 2019 | 18:53
polikarpich: В обычные храмы женщин пускают. И европейской внешности, и местных.
Да еще на входе дают ожерелья из цветов. Была и не в одном. Правда, в их храмы босыми входить надо, обувь все оставляют около входа.