В Индии один человек погиб в ходе беспорядков, развернувшихся из-за посещения женщинами храма

Столкновения начались на юго-западе страны после того, как две женщины моложе 50-ти лет смогли войти в один из местных храмов. Как сообщает газета «Хиндустан Таймс», жертвой стал член одной из проиндусских организаций, выступающей против их допуска внутрь.

Осенью прошлого года Верховный суд Индии отменил многовековую традицию, согласно которой женщины в возрасте от 10-ти до 50-ти лет не допускались в один из самых известных храмов страны. Его двери должны были открыться для всех женщин с середины октября, однако до недавнего времени ни одной из них не удавалось пройти к святыне – проход преграждала толпа верующих мужчин.