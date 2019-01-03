На сторонника пермского штаба Навального завели уголовное дело о хулиганстве
Как сообщает телеканал «Дождь», мужчина неоднократно проводил в городе политические акции,в том числе устанавливал в центре Перми чучело с лицом президента Владимира Путина. Этим утром Александра Шабарчина задержали, силовики провели в его квартире обыски и изъяли всю технику. По словам координатора штаба, предположительно фигурантами уголовного дела стали еще два человека.
Комментарии2
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forward 03 января 2019 | 18:50
Вот любовь народная что делает! Чучела! А из кого он его сделал?