На сторонника пермского штаба Навального завели уголовное дело о хулиганстве

Как сообщает телеканал «Дождь», мужчина неоднократно проводил в городе политические акции,в том числе устанавливал в центре Перми чучело с лицом президента Владимира Путина. Этим утром Александра Шабарчина задержали, силовики провели в его квартире обыски и изъяли всю технику. По словам координатора штаба, предположительно фигурантами уголовного дела стали еще два человека.