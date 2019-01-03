В Магнитогорске проведут внеплановые массовые проверки газовых сетей

Власти города приняли это решение после обрушения подъезда десятиэтажного дома. Причиной ЧП называют взрыв газа. Ранее сообщалось, что последняя проверка оборудования в жилом здании была проведена в мае прошлого года. Тогда она якобы была сделана даже сверх нормы, а все сети соответствовали требованиям.

Спасатели закончили разбор завалов. По данным МЧС, из-под обломков извлечено тело последнего, 39-го погибшего.