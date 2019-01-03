В Магнитогорске проведут внеплановые массовые проверки газовых сетей
Власти города приняли это решение после обрушения подъезда десятиэтажного дома. Причиной ЧП называют взрыв газа. Ранее сообщалось, что последняя проверка оборудования в жилом здании была проведена в мае прошлого года. Тогда она якобы была сделана даже сверх нормы, а все сети соответствовали требованиям.
Спасатели закончили разбор завалов. По данным МЧС, из-под обломков извлечено тело последнего, 39-го погибшего.
Комментарии4
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 18:35
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danko1 03 января 2019 | 18:47
С первых минут врали о взрыве газа, как о реальном факте, хотя это полный абсурд.
Но власть россиянам всегда и во всем только врет. Бандиты.
demosua 03 января 2019 | 19:27
danko1: а ты, конечно, знаешь правду?! Поделись
demosua 03 января 2019 | 19:24
"В Магнитогорске проведут внеплановые массовые проверки газовых сетей" - зачем?