Многочасовые очереди скопились на границе на северо-западе России
Соотечественники пытаются выехать на автомобилях в Финляндию и Эстонию.
Более 4-ех с половиной часов автомобилистам пришлось провести на пункте Брусничное на границе с Финляндией. К середине дня там скопилось несколько сотен машин. Эта дорога ведет к аэропорту в Лаппеэранте. Сейчас очереди сократились до 2-ух с половиной часов. Столько же придется постоять в другом пункте на российско-финской границе — в Светогорске, свидетельствуют данные приложения Граница-онлайн. Меньше очередей в Торфяновке. Эта дорога ведет в Хельсинки. Там на проверку уйдет около часа. Столько придется потратить автомобилистам, которые пытаются выехать в Эстонию. Ранее в пограничной службе заявили, что в новогодние дни будут работать в усиленном режиме.
Ажиотаж ожидается в обратном направлении , когда россияне будут возвращаться домой — с 6-го по 8 января.
Комментарии4
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oblom0101 03 января 2019 | 18:25
Что поделать, любят некоторые русские, чтобы в выходные им похолуйствовали европейцы...
stopkran1969 03 января 2019 | 19:31
oblom0101: тупо еду увидеть едут, а вот похолуйствовать твои орки любят сами, хоть у рамзанки спроси
vitaly_mi23 03 января 2019 | 18:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
curhatuy6 03 января 2019 | 18:31
Не сметь, гады!!! Отдыхать только на родине. И бабло оставлять только российских "отелях" и "курортах"!!!:)))