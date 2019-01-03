Многочасовые очереди скопились на границе на северо-западе России

Соотечественники пытаются выехать на автомобилях в Финляндию и Эстонию.

Более 4-ех с половиной часов автомобилистам пришлось провести на пункте Брусничное на границе с Финляндией. К середине дня там скопилось несколько сотен машин. Эта дорога ведет к аэропорту в Лаппеэранте. Сейчас очереди сократились до 2-ух с половиной часов. Столько же придется постоять в другом пункте на российско-финской границе — в Светогорске, свидетельствуют данные приложения Граница-онлайн. Меньше очередей в Торфяновке. Эта дорога ведет в Хельсинки. Там на проверку уйдет около часа. Столько придется потратить автомобилистам, которые пытаются выехать в Эстонию. Ранее в пограничной службе заявили, что в новогодние дни будут работать в усиленном режиме.

Ажиотаж ожидается в обратном направлении , когда россияне будут возвращаться домой — с 6-го по 8 января.