Сегодня пройдут первые в Новом Году матчи в мужской баскетбольной Евролиге

Лидером первую половину кругового турнира завершил турецкий Фенербахче, проигравший в 15-ти матчах лишь однажды. Следом идет мадридский Реал. Замыкает тройку лучших ЦСКА, который ближе к концу года чуть сбавил обороты. Армейцев, к слову, уже завтра ждет принципиальный матч с литовским Жальгирисом, да еще на выезде. Дома москвичи смогли вырвать победу лишь в овертайме.

Другой российский участник Евролиги – подмосковные Химки –обитают в нижней части турнирной таблицы. Потери двух лидеров –лучшего снайпера турнира Алексея Шведа и американца Энтони Гилла не могли не отразиться на результатах. В последних пяти матчах у подмосковной команды – лишь одна победа.

Сегодня Химки сыграют на выезде против испанской Гран-Канарии. Предматчевый расклад здесь явно не в пользу российского клуба. Островитяне очень удачно выступают на домашнем паркете. Где проигрывают только грандам Старого света. К числу которых Химки пока явно не относятся.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу Гран-Канария — Химки в записи уже за полночь.