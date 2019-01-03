Житель германского города Эссена, наехавший в новогоднюю ночь на мигрантов, заявил в полиции, что он действовал с намерением предотвратить теракты афганских и сирийских беженцев.

Гражданин Германии очевидно действовал из ненависти к мигрантам. В новогоднюю ночь этнический немец четыре раза направил свой автомобиль на людей, отмечавших на улице праздник. При этом в городах Боттроп и Эссен пострадали в общей сложности восемь человек, в том числе дети. Некоторые с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницы. Большинство жертв преступления — граждане Сирии и Афганистана.Полиция задержала подозреваемого в Эссене. Им оказался житель этого города, страдающий шизофренией. В отделении злоумышленник похвалялся своими действиями. Как сообщает газета «Кельнер Штадтанцайгер», подозреваемый употреблял по отношению к иностранцам оскорбительные выражения и уверял, что именно они — источник его личных проблем. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «попытка совершить предумышленные убийства». Следственные органы не располагают информацией о его связи с правыми экстремистами. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался квалифицировать преступление как теракт. Журнал «Шпигель» сообщает, что 50-летний безработный уже, по меньшей мере, один раз пребывал на лечении в закрытом отделении психиатрической больницы. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.Между тем в баварском городе Амберг неонацисты организовали патрули «гражданской обороны» после нападений на прохожих, совершенных группой мигрантов. Четверо молодых людей из Афганистана и Ирана, легко ранившие нескольких человек, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они также содержатся в СИЗО с подозрением на нанесение телесных повреждений.

Представительница германского правительства Мартина Фитц заявила о решимости бороться с любым проявлением насилия, осудив экстремизм и нетерпимость любого толка. Министр внутренних дел ФРГ предложил ужесточить законодательство о предоставлении убежища. Оппозиция, в свою очередь, предостерегает против поспешных популистских шагов.