Американец Пол Уилан был арестован в России для обмена на Марию Бутину
Об этом в интервью CNN сказал бизнесмен Билл Браудер.
«Опираясь на то, что я знаю, мы имеем дело с ситуацией захвата заложника. Преследование Пола Уилана используется как рычаг давления в ответ на дело Марией Бутиной. Владимир Путин не хочет, чтобы она взаимодействовала с американскими властями. Он был в очень слабой позиции, и ему было необходимо улучшить переговорные возможности, поэтому он искал заложника. Я уверен, что арест Полу Уилана ложится именно в эту модель поведения.»
Браудер добавил, что Америка не должна позволить собой манипулировать и ответом на арест Пола Уилана могут послужить новые санкции.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 03 января 2019 | 18:13
Вроде как он канадец?)))
oblom0101 03 января 2019 | 18:28
ura_123:
Юрик, не педерастничайте.
Во первых еврею Браудеру виднее ху из ху, во-вторых в России шпионов на Барнаульских шлюх не меняют.
vitaly_mi23 03 января 2019 | 18:31
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vilingrad 03 января 2019 | 18:39
oblom0101: Путин хватается за соломинки, но бурлящие говна тянут бренное тельце вниз..
victor_xy 03 января 2019 | 18:43
Конечно это и хорошо и правильно, ...но одного пендосика мало! - на поток процесс надо ставить ;) - даёшь российское правосудие над 100 пендосиками ...как минимум!
ansata 03 января 2019 | 18:48
ura_123: Ошибочка вышла. Бывает))
tanber 03 января 2019 | 18:23
Прям наперсточник мерзкий! Или сумасшедший! Ведь все понимают что это подстава!
oblom0101 03 января 2019 | 18:32
tanber:
Милочка, вы грязная нацистская антисемитка.
Немедленно заберите свои слова назад и не смейте писать, что Вашим целлюлитом Вы обязаны Вашему климаксу.
vilingrad 03 января 2019 | 18:43
oblom0101: Облом- будь быстрее, будь первым: к твоей лабуде можно пристегнуть любой комментарий, и он не будет чрезмерным. Ты- удобный ишак:)
victor_xy 03 января 2019 | 18:48
oblom0101: - а ты не груби tanber - ...ну климакс у неё, ну и что? - ты посмотри как же она от этого страдает! ((( - вон аж полосы у неё на губах выступили от этого - ...будь жалостлив к ней, а то ведь она может от огорчения и от этих полос на губах и подохнуть, да...
haldey 03 января 2019 | 18:26
Браудер о других судит по себе, как и упоротые адепты еха)))
Мы поймали шпиона, а не взяли заложника, но вам этого не понять)))
alger 03 января 2019 | 18:33
haldey: шпиён - это тот кто флешку передавал, но о нем ни слова, наверно Баширов
а этот так только курьер, кстати и о бабле ни слова или он тоже задницей платил, или гебисты стырили.
а Бутину и так депортируют, хотя сейчас могут и обменять и сидеть ей тогда еще год под пытками
efilika 03 января 2019 | 18:27
Ни Россия, а Сомали.
cromwel 03 января 2019 | 18:29
Браудер ничего другого сказать и не мог. Но если то что он сказал это правда, то Вове хана.
sunixyivchai 03 января 2019 | 18:31
Да ну! Подстава! У Браудера мозг от русофобства высох, хоть бы конской мочой смочил.
curhatuy6 03 января 2019 | 18:35
Совсем наши дела плохи... Переходим на шантаж. Нет, скорей на бартер:)))
sokol40 03 января 2019 | 18:38
Опять Расея на грубость нарывается...
Украинку Надю тоже выкрали для размена...
uni_korn 03 января 2019 | 18:40
А с чего они взяли что Мария Бутина хочет быть обмененой? Ее насильно будут предлагать обменивать? Тудыть ее, в Рашку, в подвалы КГБ, а еще лучше - к папе с мамой. Только при невероятно заботливых, любящих папе с мамой дочь пойдет продаваться старым пердунам и позировать с тяжелым вооружением в перерывах от работы одним местом. Это широко известно психологически образованным людям - только дочери из любящих семей попадают в такие переделки, в рабство, в зависимость, во всевозможные секс шопы. А в Рашке полно таких родителей, как мой папочка, который гнал меня железной сталинской, православнутой рукой в объятия всевозможного скама, в том числе такого, что бил меня по лицу и пинал ногами. И я убегала от моего папочки и моей фриковой мамочки в объятия такого скама, представляете - лучше это, лучше погибнуть так, чем жить в моей семейке. Бедная Маша.. теперь ее отправят ДОМОЙ для спасения морпеха..
eduard53 03 января 2019 | 18:57
Я ещё вчера предположил тут подобное ...
dmitry35 03 января 2019 | 19:04
Как их можно обменивать? Сравните Пола и Марию? Это же разные весовые категории!