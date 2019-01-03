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18:11, 03 января 2019

Американец Пол Уилан был арестован в России для обмена на Марию Бутину

Об этом в интервью CNN сказал бизнесмен Билл Браудер.

«Опираясь на то, что я знаю, мы имеем дело с ситуацией захвата заложника. Преследование Пола Уилана используется как рычаг давления в ответ на дело Марией Бутиной. Владимир Путин не хочет, чтобы она взаимодействовала с американскими властями. Он был в очень слабой позиции, и ему было необходимо улучшить переговорные возможности, поэтому он искал заложника. Я уверен, что арест Полу Уилана ложится именно в эту модель поведения.»

Браудер добавил, что Америка не должна позволить собой манипулировать и ответом на арест Пола Уилана могут послужить новые санкции.

Комментарии

20

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ura_123 03 января 2019 | 18:13

Вроде как он канадец?)))

oblom0101 03 января 2019 | 18:28

ura_123:

Юрик, не педерастничайте.
Во первых еврею Браудеру виднее ху из ху, во-вторых в России шпионов на Барнаульских шлюх не меняют.

vitaly_mi23 03 января 2019 | 18:31


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







vilingrad 03 января 2019 | 18:39

oblom0101: Путин хватается за соломинки, но бурлящие говна тянут бренное тельце вниз..

victor_xy 03 января 2019 | 18:43

Конечно это и хорошо и правильно, ...но одного пендосика мало! - на поток процесс надо ставить ;) - даёшь российское правосудие над 100 пендосиками ...как минимум!

ansata 03 января 2019 | 18:48

ura_123: Ошибочка вышла. Бывает))

tanber 03 января 2019 | 18:23

Прям наперсточник мерзкий! Или сумасшедший! Ведь все понимают что это подстава!

oblom0101 03 января 2019 | 18:32

tanber:

Милочка, вы грязная нацистская антисемитка.
Немедленно заберите свои слова назад и не смейте писать, что Вашим целлюлитом Вы обязаны Вашему климаксу.

vilingrad 03 января 2019 | 18:43

oblom0101: Облом- будь быстрее, будь первым: к твоей лабуде можно пристегнуть любой комментарий, и он не будет чрезмерным. Ты- удобный ишак:)

victor_xy 03 января 2019 | 18:48

oblom0101: - а ты не груби tanber - ...ну климакс у неё, ну и что? - ты посмотри как же она от этого страдает! ((( - вон аж полосы у неё на губах выступили от этого - ...будь жалостлив к ней, а то ведь она может от огорчения и от этих полос на губах и подохнуть, да...

(комментарий скрыт)

haldey 03 января 2019 | 18:26

Браудер о других судит по себе, как и упоротые адепты еха)))
Мы поймали шпиона, а не взяли заложника, но вам этого не понять)))

alger 03 января 2019 | 18:33

haldey: шпиён - это тот кто флешку передавал, но о нем ни слова, наверно Баширов
а этот так только курьер, кстати и о бабле ни слова или он тоже задницей платил, или гебисты стырили.
а Бутину и так депортируют, хотя сейчас могут и обменять и сидеть ей тогда еще год под пытками

efilika 03 января 2019 | 18:27

Ни Россия, а Сомали.

cromwel 03 января 2019 | 18:29

Браудер ничего другого сказать и не мог. Но если то что он сказал это правда, то Вове хана.

sunixyivchai 03 января 2019 | 18:31

Да ну! Подстава! У Браудера мозг от русофобства высох, хоть бы конской мочой смочил.

curhatuy6 03 января 2019 | 18:35

Совсем наши дела плохи... Переходим на шантаж. Нет, скорей на бартер:)))

sokol40 03 января 2019 | 18:38

Опять Расея на грубость нарывается...
Украинку Надю тоже выкрали для размена...

uni_korn 03 января 2019 | 18:40

А с чего они взяли что Мария Бутина хочет быть обмененой? Ее насильно будут предлагать обменивать? Тудыть ее, в Рашку, в подвалы КГБ, а еще лучше - к папе с мамой. Только при невероятно заботливых, любящих папе с мамой дочь пойдет продаваться старым пердунам и позировать с тяжелым вооружением в перерывах от работы одним местом. Это широко известно психологически образованным людям - только дочери из любящих семей попадают в такие переделки, в рабство, в зависимость, во всевозможные секс шопы. А в Рашке полно таких родителей, как мой папочка, который гнал меня железной сталинской, православнутой рукой в объятия всевозможного скама, в том числе такого, что бил меня по лицу и пинал ногами. И я убегала от моего папочки и моей фриковой мамочки в объятия такого скама, представляете - лучше это, лучше погибнуть так, чем жить в моей семейке. Бедная Маша.. теперь ее отправят ДОМОЙ для спасения морпеха..

eduard53 03 января 2019 | 18:57

Я ещё вчера предположил тут подобное ...

dmitry35 03 января 2019 | 19:04

Как их можно обменивать? Сравните Пола и Марию? Это же разные весовые категории!

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