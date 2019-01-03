Американец Пол Уилан был арестован в России для обмена на Марию Бутину

Об этом в интервью CNN сказал бизнесмен Билл Браудер.

«Опираясь на то, что я знаю, мы имеем дело с ситуацией захвата заложника. Преследование Пола Уилана используется как рычаг давления в ответ на дело Марией Бутиной. Владимир Путин не хочет, чтобы она взаимодействовала с американскими властями. Он был в очень слабой позиции, и ему было необходимо улучшить переговорные возможности, поэтому он искал заложника. Я уверен, что арест Полу Уилана ложится именно в эту модель поведения.»

Браудер добавил, что Америка не должна позволить собой манипулировать и ответом на арест Пола Уилана могут послужить новые санкции.