В индийском штате Кéрала продолжаются столкновения на религиозной почве, в которых один человек погиб

В индийском штате Кéрала продолжаются столкновения на религиозной почве, в которых, по меньшей мере, один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения, сообщают зарубежные СМИ.

Ареной столкновений стал храм местного божества Айаппана, который, судя по приданию, не приветствовал, как и его многочисленные последователи, посещение этого культового сооружения женщинами детородного возраста. Как пишет газета Хиндустан таймс, объясняя возмущение верующих, Айаппан был холостяком и связал себя обетом безбрачия, поэтому его храм не могут посещать представительницы женского пола в возрасте от 10 до 50 лет. Пользуясь принятым в октябре постановлением индийского Верховного суда, решившего, что женщины демократического государства наряду с мужчинами имеют законное право посещать объекты религиозного культа, две паломницы совершили в нем молитву, сделав это из предосторожности в ночное время, когда там было мало народу. Один из членов местной проиндусской организации, выступивший против этого, поплатился жизнью, будучи забитым камнями группой сторонников права женщин посещать в храм. Несмотря на постановление суда, разрешившего начиная с 17 октября посещение храма женщинами, верующие мужчины до вчерашнего дня не позволяли им этого делать, забрасывая их камнями и палками при каждой попытке проникнуть в храм, сообщает Хиндустан таймс. Как пишет сайт Би-би-си, правительство штата, поддерживающее постановление суда, приняло меры по защите верующих женщин, направив к храму полицейских. Несмотря на это, в среду беспорядки уже охватили несколько городов штата. Со слов представителя правоохранительных органов, начиная со вчерашнего дня, было ранено полтора десятка протестующих, около сотни человек в округе Сабаримала, штат Керала арестованы. Среди пострадавших несколько освещающих события журналистов. Ситуация усугубляется жесткой позицией руководства правящей партии и действующего премьер-министра Нарендры Моди, которого критики обвиняют в действиях, ведущих к религиозному расколу страны.

Наблюдатели отмечают, что протесты в штате Кéрала могут обостриться в преддверии парламентских выборов, намеченных на начало апреля.