Саудовские прокуроры потребовали смертной казни для обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги

Преступление было совершено в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда журналист пришел за новыми документами.

Перед уголовным судом в Эр-Рияде предстали 11 человек, обвиняемых в причастности к убийству Хашогги. На первом заседании прокуратура на основании шариатского права потребовала смертной казни для пяти из них, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати. При этом расследование в отношении некоторых лиц, причастных к преступлению, продолжается. Прокуратура также заявила, что властям Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по делу, но ответа не последовало.

Журналист исчез в октябре прошлого года после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Сначала саудовские власти утверждали, что Хашогги покинул здание, но спустя две недели признали факт убийства. Согласно первоначальной версии Эр-Рияда, это произошло в результате спонтанной драки с сотрудниками консульства, однако затем преступление было названо умышленным. Турецкие следователи пришли к выводу, что тело журналиста расчленили и вывезли с территории дипломатического учреждения, а следы убийства направили заметать специальную группу из 11 человек. Останки Хашогги до сих пор не найдены.

Журналист имел репутацию одного из самых ярых критиков наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана. По некоторым данным, именно он мог отдать приказ об убийстве Хашогги. Об этом же в декабре заявил и сенат США, приняв соответствующую резолюцию.

Ранее турецкая сторона настаивала на проведении судебного процесса по делу об убийстве на своей территории, но Саудовская Аравия отказалась выдавать своих граждан.