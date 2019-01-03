Американская межпланетная станция New Horizons передала на Землю фотографию астероида Ultima Thule

Космическое тело, расположенное за 6,5 миллиардов километров от нашей планеты – самый дальний объект во Вселенной, до которого когда-либо удавалось добраться ученым. Зонд НАСА пролетел на расстоянии 3,5 тысяч километров от астероида. Считается, что небесное тело сможет стать источником уникальных данных о Солнечной системе.