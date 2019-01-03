Американская межпланетная станция New Horizons передала на Землю фотографию астероида Ultima Thule
Космическое тело, расположенное за 6,5 миллиардов километров от нашей планеты – самый дальний объект во Вселенной, до которого когда-либо удавалось добраться ученым. Зонд НАСА пролетел на расстоянии 3,5 тысяч километров от астероида. Считается, что небесное тело сможет стать источником уникальных данных о Солнечной системе.
Комментарии8
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arye_11 03 января 2019 | 17:34
Зато у России есть "Авангард", Путин и духовность.
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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unprejudiced 03 января 2019 | 17:35
посмотрел на фото, невооруженным взглядом видно что на компе сделан снимок. Короче фейк. Хотя от лживых пендосов иного и ожидать не приходилось .
ura_123 03 января 2019 | 17:45
unprejudiced: кирюшко,опять лукавишь! Что за манера врать всегда,от путэна заразился?
ura_123 03 января 2019 | 17:43
Фотошоп! (с) рогозин
tetriz 03 января 2019 | 17:51
Ну и где фото?!
dm2 03 января 2019 | 18:03
tetriz: google.gov
opiatnovyi63 03 января 2019 | 17:59
Огромное расстояние!Но для воровской власти главное,чтобы удержать оттяпанный у Украины Крым и создать новые мультики ужасов!