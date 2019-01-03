Исполняющий обязанности посла КНДР в Риме пытается получить убежище в одной из стран Западной Европы

Согласно данным южнокорейской прессы, которая ссылается на разведку своей страны, дипломат покинул здание посольства в начале ноября и с тех пор его местонахождение неизвестно. Он якобы находится в «безопасном месте» — с ним жена его дети.

Последний случай бегства дипломата из КНДР произошел в 2016-м. Тогда заместитель посла в Лондоне попросил убежища у Южной Кореи.