Исполняющий обязанности посла КНДР в Риме пытается получить убежище в одной из стран Западной Европы
Согласно данным южнокорейской прессы, которая ссылается на разведку своей страны, дипломат покинул здание посольства в начале ноября и с тех пор его местонахождение неизвестно. Он якобы находится в «безопасном месте» — с ним жена его дети.
Последний случай бегства дипломата из КНДР произошел в 2016-м. Тогда заместитель посла в Лондоне попросил убежища у Южной Кореи.
Комментарии4
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:35
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efilika 03 января 2019 | 17:45
когда бегут высокопоставленные чиновники - дело в стране совсем швах.
oneoretwo 03 января 2019 | 17:50
...именно поэтому у всех дружбанов плешивого по три гражданства и билеты с открытой датой соскока..
neyexo 03 января 2019 | 17:50
По южнокорейскому закону все перебежчики из КНДР считаются гражданами Южной Кореи и МИД страны оказывает им защиту, включая недопущение выдачи в КНДР