США предложили Турции купить американские зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот»
Сегодня, по сообщениям Анатолийского агентства, делегация из Вашингтона прибыла в Анкару. Детали коммерческого предложения не раскрываются.
В конце прошлого года официальный представитель турецкого президента сказал, что предложение по «Пэтриот» ничего не изменит, так как власти страны не рассматривают американские ЗРК в качестве альтернативы российским С-400. О том, что возможная договоренность Анкары с Вашингтоном не повлияет на соглашение с Москвой, ранее также говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Комментарии14
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tvitov66 03 января 2019 | 17:32
В год свиньи каждый готов подложить свинью нашей духовитости
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ostapba 03 января 2019 | 17:36
Может подождать и Авангардд??
Чтоб потом поменять суперрмахи на зенитный пулемет Гочкиса.
На студию пикчер броззерс с мультфильмами??
Даже..
tetriz 03 января 2019 | 17:48
ostapba: Гатлинга.
Зенитный пулемёт Гатлинга. ^^
ostapba 03 января 2019 | 17:55
.... «Противоаэростатный» пулемёт системы Гочкисса образца 1917 года, переделанный из модели 1914 года. Применялся патрон 11×59 мм R Gras с зажигательной пулей, начальная скорость которой 610 м/с. Этот же патрон использовали в переделанном варианте британского пулемёта системы Виккерса[2].
Не следует путать с ручным пулемётом фирмы «Бенет-Мерси» Hotchkiss M1909 (американское название, а в Англии назывался Hotchkiss Mark I).
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parasuk_ 03 января 2019 | 17:40
Американцы добрые, предложили украине списанные катера купить. А то стыдно за вас, говорят, украина - морская держава, а адмиралов больше чем кораблей на плаву :)
wild_division 03 января 2019 | 17:49
parasuk_: Адмирал Кузнецов еще не распилили? Еще адмирал на плаву?
Ахаааааааааааааааааааааааааааааа!
Ну, ты и парасюк.
unprejudiced 03 января 2019 | 17:41
Советую набрать в ютубе - пэтриот саудовская Аравия, ракета вернулась домой и посмотреть из себя представляет это американское убожество, Хотя полагаю пару штук Турции купить можно, чтобы потом эти комплексы передать Москве для изучения
wild_division 03 января 2019 | 17:46
unprejudiced: Придурок, ты же называешь "Патриот" американским убожеством? Так какого же хера эти комплексы нужны для изучения?
Ты дебил?
unprejudiced 03 января 2019 | 17:49
wild_division: знать устройство даже убогого американского оружия тоже лишним не будет. Ваш крошечный мозг не способен эту мысль самостоятельно выдать?
wild_division 03 января 2019 | 18:01
unprejudiced:Дядя, ты такой смешной и убогий. Вай, вай...Ржунимагу. И где вас таких придурков в контору набирают?
ura_123 03 января 2019 | 17:51
unprejudiced: кирюшко,а также в ютюбах можно посмотреть эпичное уничтожение рассейскыга "панциря" простым израильским беспилотником,причём в труху)))
ura_123 03 января 2019 | 17:54
ura_123: Хотя с другой стороны,есть не менее эпичный бой сирийского комплекса российского производства С-200 против российского самолёта-разведчика! Ах да,там ведь тоже израильтяне постарались...
tetriz 03 января 2019 | 17:46
А Росии почему не предлагают?
РФ точно купит! ^^