США предложили Турции купить американские зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот»

Сегодня, по сообщениям Анатолийского агентства, делегация из Вашингтона прибыла в Анкару. Детали коммерческого предложения не раскрываются.

В конце прошлого года официальный представитель турецкого президента сказал, что предложение по «Пэтриот» ничего не изменит, так как власти страны не рассматривают американские ЗРК в качестве альтернативы российским С-400. О том, что возможная договоренность Анкары с Вашингтоном не повлияет на соглашение с Москвой, ранее также говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.