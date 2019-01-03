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Эксклюзив Эха 17:30, 03 января 2019

МЧС завершила поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске

По словам спасателей, из-под завалов извлечено тело последнего, 39-го погибшего. Как сообщалось ранее, еще два человека числились пропавшими без вести. Их судьбу ведомство не прояснило.
Официально причиной ЧП  называют взрыв бытового газа. Однако ряд местных интернет-издание считает, что речь может идти о теракте. Как рассказала «Эху» журналист интернет-газеты Znak.com Марина Малкова, происшествие могло быть связано с последующим взрывом «Газели» и бомбой, случайно найденной в местном торговом центре.
Малкова добавила, что информации о количестве и судьбе людей, находившихся с маршрутке, нет.

Комментарии

4

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damned367 03 января 2019 | 17:33

А где ещё двое? Да всем насрать!

vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:36


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ostapba 03 января 2019 | 17:50

....обрушившегося десятиэтажного дома в Магнитогорске извлекли тело 39-го погибшего, сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Представитель МЧС в эфире Дождя сообщил о завершении поисково-спасательной операции.

Спасатели извлекли тело женщины, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области.

Представитель МЧС в эфире Дождя сообщил о завершении поисково-спасательной операции. «Следственный комитет нам подтвердил, что больше людей здесь нет. ..
Людей

Неужели русская баба была ОДНА??
В Новый Год??
...раз людей небыло с ней, значит она встречала новый год с животным.
Которого и за людей не считают в Челябинской обл..
А других вариантов то и нет!!
Не лейсбиянка же она. Со свиньей даже.

viktorova 03 января 2019 | 17:34

//Как сообщалось ранее, еще два человека числились пропавшими без вести. Их судьбу ведомство не прояснило. //

Кадырова спросите, он пояснит.
Пропавших больше нет, как и геев в чечне...

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