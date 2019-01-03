МЧС завершила поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске

По словам спасателей, из-под завалов извлечено тело последнего, 39-го погибшего. Как сообщалось ранее, еще два человека числились пропавшими без вести. Их судьбу ведомство не прояснило.

Официально причиной ЧП называют взрыв бытового газа. Однако ряд местных интернет-издание считает, что речь может идти о теракте. Как рассказала «Эху» журналист интернет-газеты Znak.com Марина Малкова, происшествие могло быть связано с последующим взрывом «Газели» и бомбой, случайно найденной в местном торговом центре.

Малкова добавила, что информации о количестве и судьбе людей, находившихся с маршрутке, нет.