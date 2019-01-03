В Петербурге рекомендуют отказаться от запуска новогодних фейерверков

Вторые сутки в северной столице сильный ветер.

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и метели. Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в Петербурге и области, в том числе на трассе Россия, которая идет в Москву. Порывы ветра могут достигать 15-ти метров в секунду. Водителям советуют по возможности отказаться от личного транспорта, а если парковаться, то вдали от деревьев. В этих условиях в МЧС рекомендуют жителям отказаться от новогодних фейерверков. 1 января под Петербургом петарда во время запуска попала молодому человеку в глаз. В результате чего парень скончался. Накануне же сильный ветер в центре Петербурга на Невском проспекте повалил на асфальт стенд дома культуры местной полиции. Пострадали три человека. Сейчас они в больнице. Непогода привела к отключению света в разных населенных пунктах Ленобласти. Их число не называется. Энергетики сообщают, что работают в усиленном режиме.

Причиной непогоды на северо-западе России стал шторм «Аапели», который под Новый год пришел из Финляндии.