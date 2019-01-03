В Петербурге рекомендуют отказаться от запуска новогодних фейерверков
Вторые сутки в северной столице сильный ветер.
МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и метели. Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в Петербурге и области, в том числе на трассе Россия, которая идет в Москву. Порывы ветра могут достигать 15-ти метров в секунду. Водителям советуют по возможности отказаться от личного транспорта, а если парковаться, то вдали от деревьев. В этих условиях в МЧС рекомендуют жителям отказаться от новогодних фейерверков. 1 января под Петербургом петарда во время запуска попала молодому человеку в глаз. В результате чего парень скончался. Накануне же сильный ветер в центре Петербурга на Невском проспекте повалил на асфальт стенд дома культуры местной полиции. Пострадали три человека. Сейчас они в больнице. Непогода привела к отключению света в разных населенных пунктах Ленобласти. Их число не называется. Энергетики сообщают, что работают в усиленном режиме.
Причиной непогоды на северо-западе России стал шторм «Аапели», который под Новый год пришел из Финляндии.
Комментарии5
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vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ulba2008 03 января 2019 | 17:24
давно пора !!! Такое мероприятие должны проводить только специалисты. На выделенных приспособленных площадках. Считаю необходимым запретить полностью ввоз этой гадости частными лицами. Только лицензированные организации .
oneoretwo 03 января 2019 | 17:36
...это ж надо: зима, снег, ветер, метель - все так неожиданно и к новому году...
а тут исчо это дурачье с хлопушками, которые мы - недурачье - разрешили к продаже...
ft18 03 января 2019 | 17:45
Даже стихия - за Путина!!
tetriz 03 января 2019 | 17:56
Ничего хорошего к нам от финов не приходит!
То рок, ту жевачка, то теперь вот шторм! ^^