Во Франции задержали одного из лидеров так называемых «желтых жилетов» Эрика Друэ

Это произошло накануне вечером на центральной площади Парижа. Адвокат активиста назвал арест своего подзащитного необоснованным. По французским законам за проведение несанкционированной манифестации ему может грозить до полугода тюрьмы.

Всего за месяц протестов под стражу было помещено более 4,5 тысяч демонстрантов. Движение «желтых жилетов» возникло в середине ноября как протест против роста цен на бензин.