Во Франции задержали одного из лидеров так называемых «желтых жилетов» Эрика Друэ
Это произошло накануне вечером на центральной площади Парижа. Адвокат активиста назвал арест своего подзащитного необоснованным. По французским законам за проведение несанкционированной манифестации ему может грозить до полугода тюрьмы.
Всего за месяц протестов под стражу было помещено более 4,5 тысяч демонстрантов. Движение «желтых жилетов» возникло в середине ноября как протест против роста цен на бензин.
Комментарии11
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salhomir__murza 03 января 2019 | 17:05
Казалось бы, нейтральная новость. Неужели и здесь либерасня будет про Россию мерзости писать?
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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poluputing 03 января 2019 | 17:45
salhomir__murza: а как же, сальный мурза, а как же. Вот тут и выясниться связь задержанного с ГРУ. Вот мерзость то.
А вы на мостике с патриотами под гимн НОЖКОЙ ТОП, и с мостиком на землю ХЛОП. Вот для либерастни и жидобандеровцев праздник до Рождества. А там новый подгон и так до канцура
dmast79 03 января 2019 | 17:53
poluputing: Бедные хохлы вынуждены ждать разных "мостков", сами то ничего ободряющего родить не могут. Скука. Когда там новая группа мокряков пойдёт на штурм пролива?
А пока что ущербные рождают новости типа такой:
"Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»
Медики диагностировали у пострадавшего травму спины, сотрясение мозга и выбитый зуб. В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии»."
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 17:09
Ну всё либерасты потребуют от макрона смертную казнь для разбойника.
oblom0101 03 января 2019 | 17:12
Навальному месяц дали, французику светит полгода, что то здесь несправедливо - не по-европейски...
art_ 03 января 2019 | 17:36
несанкционированная манифестация - это что? разве там не заявительный принцип?
dmast79 03 января 2019 | 17:38
art_: Хорошо бы привести наше законодательство в соответствие "европейским стандартам" - полгода за организацию незаконного сборища - неплохо, хотя и мало.
art_ 03 января 2019 | 17:43
dmast79: там суд решит
ematveev 03 января 2019 | 17:42
И что характерно - ни одного брата-либераста в данной теме не появится... Как черт от ладана бегут от таких новостей.
unprejudiced 03 января 2019 | 17:44
По французским законам за проведение несанкционированной манифестации ему может грозить до полугода тюрьмы.
А в России 30 суток максимум. Вот вам и разница. А либриоидная слизь нам тут пыталась доказать что в Европе можно протестовать где и когда угодно, а оказалось соврали. Хотя чего еще от либерды ждать