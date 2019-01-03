В Перми завели уголовное дело на сторонника Алексея Навального, установившего чучело с лицом Путина

Александр Шабарчин проходит по статье «Хулиганство».

Шабарчина задержали сегодня утром, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Сергея Ухова — координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. По его словам, у активиста изъяли всю технику и увезли на допрос в управление МВД по Пермскому краю. Там Шабарчину задавали вопросы о различных акциях и плакатах, а позже его отпустили под подписку о невыезде, подчеркнул Ухов. Он добавил, что по делу проходят еще два активиста. Сам Шабарчин рассказал телеканалу, что речь идет о двух акциях, которые он организовал. В ходе первой в середине ноября он установил в центре Перми манекен с маской президента Владимира Путина в тюремной робе. К нему были прикреплены надписи «Военный преступник» и «Лжец». А около недели назад сторонник Навального разместил новогодние плакаты с портретом Путина и надписью, в которой говорилось о пенсионной реформе, повышении НДС, а также росте цен на бензин и тарифов ЖКХ.

В МВД слова активистов никак не комментировали.