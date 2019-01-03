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17:02, 03 января 2019

В Перми завели уголовное дело на сторонника Алексея Навального, установившего чучело с лицом Путина

Александр Шабарчин проходит по статье «Хулиганство».

Шабарчина задержали сегодня утром, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Сергея Ухова — координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. По его словам, у активиста изъяли всю технику и увезли на допрос в управление МВД по Пермскому краю. Там Шабарчину задавали вопросы о различных акциях и плакатах, а позже его отпустили под подписку о невыезде, подчеркнул Ухов. Он добавил, что по делу проходят еще два активиста. Сам Шабарчин рассказал телеканалу, что речь идет о двух акциях, которые он организовал. В ходе первой в середине ноября он установил в центре Перми манекен с маской президента Владимира Путина в тюремной робе. К нему были прикреплены надписи «Военный преступник» и «Лжец». А около недели назад сторонник Навального разместил новогодние плакаты с портретом Путина и надписью, в которой говорилось о пенсионной реформе, повышении НДС, а также росте цен на бензин и тарифов ЖКХ.

В МВД слова активистов никак не комментировали.

Комментарии

20

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oblom0101 03 января 2019 | 17:06



Молодцы. Профилактика, чтобы яйца себе нга морозе не прибил.

vitaminoz 03 января 2019 | 17:18

oblom0101: среди так называемых сторонников президента городских сумасшедших поболее, судя по высказываниям некоторых должностных лиц

vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:21


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







wild_division 03 января 2019 | 17:19

oblom0101: Вот же облом, скажи? Что тебе его яйца? Побеспокойся о своих. Хотя их в помине нет, я думаю. Были бы, не вел бы себя как проститутка продажная за 11.80.

oblom0101 03 января 2019 | 17:26

wild_division:

Жаль, что Вы, милейший, не понимаете в искусстве и не понимаете контекста прибития яиц...
В то же время, ваша озабоченность мужскими гениталиями, сообщает публике о том, что Вы страдаете саднящей пустотой в Вашем подхвостном пространстве...
Наши Вам соболезнования и рекомендации Вам искать себе партнёров на Ваших профильных чатах для инакосношающихся.

wild_division 03 января 2019 | 17:37

oblom0101: Видите, наипаскуднейший вы наш мерзопакостный бот, вы проявили озабоченность его гениталиями. А перевод вопроса на ответ, говорит о вашем скудном уме и шаблонным эталоном ваших пригожинских, ссученных коллег..ответом " Сам дурак ".
Любите бананы? А пригожинский?

oblom0101 03 января 2019 | 17:51

wild_division:

Забавно у Вас, старого совкового пердунишки, бомбануло... Не были бы Вы, милейший таким старосраким, - посоветовал бы Вам поберечь Ваш рабочий инструмент...

alex949 03 января 2019 | 17:14

Почему прекратили акции протеста против пенисонной реформы !?

polikarpich 03 января 2019 | 17:20

alex949: Схавали, проглотили, облизнулись и губы утёрли.
Вот oblom0101 не даст соврать. Он большой любитель пенсионной реформы. И не только. С удовольствием подмахивает и подлизывает властям, что бы они ни творили.

dmast79 03 января 2019 | 17:32

polikarpich: Наверное, оппозиция и её лозунги настолько лживы омерзительны, что даже не популярные реформы Путина народ встречает если не с поддержкой, то с терпением и пониманием. Другое дело, почему власть не тыкает навальноидов в слова их лидера о необходимости повышения пенсионного возраста, сказанные в 2013 году? Хотя, малолетние недоумки, составляющие большинство лехиных сторонников, в 2013 ещё под стол пешком ходили и в памперсы ссыкались.

polikarpich 03 января 2019 | 17:57

dmast79: Да все мы когда-то ссыкались. И ты. И я. И даже "солнцеликий" гражданин. Только вот мы не в памперсы. И не пользовались также настоящей жопошной бумагой по причине её отсутствия.
Я не хочу повторения всего этого, когда банку поганого растворимого кофию надо было "доставать". По блату.
И оппозиционеры, да и просто нормальные, адекватные люди этого не желают, независимо от их возраста. И то, что народ относится к пенсионной реформе с "терпением и пониманием" - просто жалкая туфта. Если отфильтровать всю нецензурщину, то останутся одни междометия. Серьёзному сопротивлению мешает, к сожалению, страх. Тот ещё, совдеповский. Но у молодого поколения его нет.
Нет у вашей жалкой "системы" никакого будущего. А детсадовские россказни о том, как придут американцы и всё у всех отберут - это действительно к малолеткам, в детский сад. Можно ещё спеть песенку про "дядю Вову" и "последний бой".

piterrr 03 января 2019 | 17:23

Александр Шабарчин Большой Молодец!!..И чучело у него получилось просто замечательное!..Таких бы чучел с гэбистским рылом вора и убийцы да на каждом российском столбе!

dmast79 03 января 2019 | 17:36

piterrr: Не переживайте, этих больших молодцов довольно много, да только в основном они в России от армии косят, от украинской. Потому стараются особо не отсвечивать. И слава Богу, ещё больше тех, кто готов и сегодня, как в 2014, бить настоящих военных преступников, бандеровскую мразь на Донбассе!

testmeter 03 января 2019 | 17:53

dmast79: Как-то ты неправильно пишешь "на Донбассе"
По правилам новой российской грамматики положено писать "в Донбассе". и "на Украине". Старший по Лахте будет недоволен. Повтори 146 раз устно и письменно!

dmast79 03 января 2019 | 17:59

testmeter: Для вас, либералов-предателей, всегда актуально было и будет - На Колыме!))

oneoretwo 03 января 2019 | 17:25

...вместо "лица" нужно было пристроить "жопу"... за то и пострадал художник...

unprejudiced 03 января 2019 | 17:30

На очередное повышение тарифов украинцы ответили рекордными неплатежами. Такое заявление в своем блоге сделал представитель Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук.

По его информации, в ноябре 2018 года украинцам было начислено к оплате за услуги ЖКХ 14,2 млрд грн, а заплатили они всего лишь 6,6 млрд грн, то есть 46,6%.

"Уже в октябре общий объем начисленного к оплате за услуги ЖКХ увеличился в полтора раза, то есть власть, по сути, обокрала (иначе и не скажешь) тех, кого лишила субсидий накануне отопительного сезона. В ноябре рост начисленного приобрел уже просто эпохальный характер ― он составил 115%! И это несмотря на то, что жилой фонд отапливали меньше половины месяца, часть домов в Украине вообще не отапливали (достаточно вспомнить Смелу и другие замерзающие украинские города), а новые тарифы на тепло ввели только с 1 января 2019-го. При этом всего за один месяц совокупный долг населения за услуги ЖКХ увеличился почти на 7,8 млрд грн — на 1 декабря 2018 года он составлял рекордные 47,7 млрд грн.", - написал он.

Медведчук полагает, что "уже больше половины населения страны не оплачивает услуги ЖКХ".

"И количество неплательщиков явно будет расти. Украинцы, видя в счетах за "коммуналку" заоблачные тарифы, не имеющие ничего общего со здравым смыслом, просто игнорируют платежки", - прогнозирует он.

Каклы, мало того что вы малайзийский боинг сбили, и теперь не хотите платить судебные расходы по расследованию этого дела, дак еще и коммуналку не платите? Такие в европе не нужны,

testmeter 03 января 2019 | 17:59

unprejudiced: Вообще-то, тарифы повышаются только с 1 января. А Медведчук уже успел зафиксировать массовые миллиардные неплатежи? И тебе уже об этом сообщил. Какой он прозорливый этот кум. Давайте его выдвинем в Президенты России. Сразу заживете. Недаром он лидер прогрессивной партии "За жизнь"

parasuk_ 03 января 2019 | 17:36

Теперь его посадят в тюрьму и он будет там чучелом навального :)

uni_korn 03 января 2019 | 17:54

Почему не заводят уголовное дело за подмену Путина на двойников. При том что настоящий Путин уже давно не появляется, вместо него выставляют некое чучело, все меньше и меньше похожее на оригинал, возможно что настоящий был умерщвлен или пленен неизвестными с неизвестными целями. Семья Путина - дочери, бывшая жена не могут не замечать подмены, а следовательно соучаствуют в подмене, возможно убийстве, либо помогают господину Путину исчезнут в целях ухода от ответственности за многочисленные преступления против человечности - как в России, так и в других странах. Они - первые подозреваемые и должны быть задержаны. Это уголовное дело против сторонника Навального за установление чучела Путина - возможно часть информационной завесы с целью отвлечения внимания от факта исчезновения настоящего Путина. В то время как Россеян поздрвавило с новить годом настоящее чучело Путина, подсовывается подмена настоящего уголовного дела на вот этот фейк. При этом дочь Путина вышла из шкафа как профессиональный манипулятор подсознанием, имеющий в своем распоряжении научный институт и все средства массовой информации, как и все государственные, в том числе силовые структуры. Это организованная кампания, высоко криминальная независимо от мотивов и состава участников претупной группы. Где расследование? Начинать надо, очевидно, с допроса родственников и приближенных типа личной охраны. Учитывая важность дела, информация о ходе следствия должна быть публично доступна.

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