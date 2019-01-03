Бывший министр финансов Подмосковья, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Франции

По данным генпрокуратуры, Александра Кузнецова считают причастным к растрате и легализации имущества, полученного преступным путем. Экс-министра задержали во Франции по запросу России в 2013 году. Все это время его экстрадиция на родину затягивалась из-за апелляций в судах различных инстанций. По подсчетами правоохранителей, действия Кузнецова причинили жилищно-коммунальному хозяйству области ущерба на сумму в 14 миллиардов рублей.