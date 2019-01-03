Бывший министр финансов Подмосковья, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Франции
По данным генпрокуратуры, Александра Кузнецова считают причастным к растрате и легализации имущества, полученного преступным путем. Экс-министра задержали во Франции по запросу России в 2013 году. Все это время его экстрадиция на родину затягивалась из-за апелляций в судах различных инстанций. По подсчетами правоохранителей, действия Кузнецова причинили жилищно-коммунальному хозяйству области ущерба на сумму в 14 миллиардов рублей.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 03 января 2019 | 17:13
Остальным "пехтиным" напрячься и тужится
ivanbel 03 января 2019 | 17:20
Громов то никуда не уезжал.
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
wild_division 03 января 2019 | 17:30
Господа юзера, делаем ставки.
Вопрос.
В каком году ,бывшего министра финансов Кузнецова выпустят на свободу и оправдают, после экстрадиции из Франции.
1. 2019
2. 2020.
3. 2021.
Я думаю, что 2022 год не стоить ставить в прогнозы, потому, что в любом раскладе он ,будет на свободе до этого времени. 100%.
P.S. На протяжении заточения под стражей во Франции,этот нувориш так сильно молил господа бога чтобы его побыстрее экстрадировали на Родину....и аот нго мечта сбылась.С чем мы его и поздравляем. Вы согласны,господин генерал Громов?
oneoretwo 03 января 2019 | 17:23
...сдаст экзамен на знание таблицы деления плешивому, выполнит домашнюю работу по той же теме и - работать, работать и еще раз - работать...
roma_stolnyy 03 января 2019 | 17:59
Добро пожаловать в родную гавань.