Спасатели извлекли тело 39-го погибшего из-под завалов дома в Магнитогорске
Таким образом пропавшими без вести остаются два человека.
Когда будут разобраны обломки обрушившейся части подъезда, не могут спрогнозировать даже спасатели. Об этом «Эху Москвы» рассказала корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Чиж.
По словам Чиж, временный штаб, организованный в стенах находящейся неподалеку школы, продолжает свою работу.
Комментарии4
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tvitov66 03 января 2019 | 17:11
Если бы не "ГазПром" то это бы сделали солдаты НАТО ...
dmast79 03 января 2019 | 17:19
tvitov66: Повеяло хохлом - несбыточными мечтами о НАТО и халявном газе. А в реале живущего так, как будто вся украина один рухнувший дом...
"Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»
Медики диагностировали у пострадавшего травму спины, сотрясение мозга и выбитый зуб. В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии»."
На хрена корове седло, а нынешней украине - авиаконструкторы?
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ostapba 03 января 2019 | 17:31
Может им электричество выключить??
Федерасы к свету стремятся..лезут.
Значит будет еще косяк..
Выводок приблудших даже..