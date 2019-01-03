Спасатели извлекли тело 39-го погибшего из-под завалов дома в Магнитогорске

Таким образом пропавшими без вести остаются два человека.

Когда будут разобраны обломки обрушившейся части подъезда, не могут спрогнозировать даже спасатели. Об этом «Эху Москвы» рассказала корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Чиж.

По словам Чиж, временный штаб, организованный в стенах находящейся неподалеку школы, продолжает свою работу.