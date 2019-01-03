Брюссельский суд запретил работу сервиса Uber в бельгийской столице
Так он удовлетворил требования местных таксопарков. В Uber не согласны с тем, что нарушают местные законы. Компания указывает, что не является сервисом такси, а лишь предоставляет в аренду пассажирам автомобили с водителем. Федерация водителей такси утверждает обратное: по их словам, раз Uber устанавливает тарифы, выставляет счета и выбирает водителей, она является не посредником, а полноценной компанией – перевозчиком.
Комментарии2
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ara_1 03 января 2019 | 17:05
хотели социализма- получите. можно не расписываться..
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:22
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