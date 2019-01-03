Брюссельский суд запретил работу сервиса Uber в бельгийской столице

Так он удовлетворил требования местных таксопарков. В Uber не согласны с тем, что нарушают местные законы. Компания указывает, что не является сервисом такси, а лишь предоставляет в аренду пассажирам автомобили с водителем. Федерация водителей такси утверждает обратное: по их словам, раз Uber устанавливает тарифы, выставляет счета и выбирает водителей, она является не посредником, а полноценной компанией – перевозчиком.