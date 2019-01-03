Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала приговорить убийц журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни
Об этом сообщает АР. В причастности к гибели мужчины подозревают пять человек. Всего по делу об убийстве проходят одиннадцать фигурантов.
Обозреватель The Washington Post пропал в начале октября после визита в саудовское консульство в Стамбуле. Позже власти Турции выяснили, что журналист был убит.
Хашшоги был известен своей критикой властей Саудовской Аравии. Сенат США возложил ответственность за его гибель на наследного принца страны.
Комментарии3
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ly4_sveta 03 января 2019 | 16:40
Убийц-то приговорят. А вот заказчик будет процветать,
жить поживать, да добра наживать. В России это
повсеместно распространено.
osj99 03 января 2019 | 17:32
ly4_sveta: знакомая песенка из серии "весь мир бардак, все люди - б***". В Аравии убийц казнят, а в России - награждают звездами героя и усаживают в парламент. А так-то - действительно, все одним миром мазаны. И почему это, интересно, нам - санкции, а им - не санкции? Наверное потому, что они русофобы - нет других объяснений.
От логики патриотически настроенных граждан устаешь удивляться, чесслов
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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