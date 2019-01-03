Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала приговорить убийц журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни

Об этом сообщает АР. В причастности к гибели мужчины подозревают пять человек. Всего по делу об убийстве проходят одиннадцать фигурантов.

Обозреватель The Washington Post пропал в начале октября после визита в саудовское консульство в Стамбуле. Позже власти Турции выяснили, что журналист был убит.

Хашшоги был известен своей критикой властей Саудовской Аравии. Сенат США возложил ответственность за его гибель на наследного принца страны.