Подозреваемого в шпионаже американца задержали после получения им флэшки с секретными сведениями
Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает агентство «Росбалт». Опрация по задержанию Пола Уилана прошла в номере столичного отеля «Метрополь». За пять минут до этого знакомый мужчины, которого он якобы неоднократно пытался завербовать, передал ему флэш-карту со списком сотрудников одного из секретных ведомств.
Сам Уилан свою вину не признает. Накануне Госдеп потребовал обеспечить консульский доступ к соотечественнику и дать объяснения по поводу его задержания.
Комментарии14
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haldey 03 января 2019 | 16:37
А применить к нему все те методы, которые применили к бутиной, посмотрим, кто сильнее духом, да и амеров дисциплинирует немного)))
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
glotze7 03 января 2019 | 16:38
Он еще биткоинами кэш заплатил. Вот те крест!
oblom0101 03 января 2019 | 16:42
glotze7:
Крест не крест, а шпионов ловить достойно, в отличии от пендосни, объявляющей шпионками Барнаульских шлюх.
bashirov 03 января 2019 | 16:38
надеюсь на 10 точку нашпионил и кстати Рогова надо допросить он его защищает и оправдывает.
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 16:47
Не успел подарочек от молодожена передать в ЦРУ, какая жалость!
klukvik 03 января 2019 | 16:49
флешка??? а чО не дискета???
glotze7 03 января 2019 | 16:56
klukvik: Флешка удивительно хороша как док-средство. Записать и перезаписать её можно хоть сто раз.
andy66 03 января 2019 | 16:59
операция произведена чекистами для впечатления российский бабок на лавочках перед подъездами... данные настоящего шпионажа передаются сейчас такими методами, что флешка выглядит как дилижанс по сравнению со спорткаром. Чекисты открыто взяли заложника.
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 17:05
andy66: ...да нет не на глазах у бабок, типа вас, а в гостинном холле отеля на глазах у иностранных граждан.
heklya 03 января 2019 | 17:10
А Емелей с ящика на mail.com да прям в ЦРУ нельзя было ? Нет, надо связника вызывать.... Ну как в кино !
za_stalina 03 января 2019 | 17:25
Надо его в обычную колонию. Весь бюджет НАТО на передачки уйдет )))
somerwill 03 января 2019 | 17:33
Что за хрень? Кто передаёт флешки в то время как есть интернет в том числе мобильный? И спутниковый.
Не сростается драматургия сценарий устарел на 20 лет.
vvpvvp1848 03 января 2019 | 17:48
ФЛЕШКА! - это в 21 веке?? -у него, видимо, емейл сломался...))