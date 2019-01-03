Подозреваемого в шпионаже американца задержали после получения им флэшки с секретными сведениями

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает агентство «Росбалт». Опрация по задержанию Пола Уилана прошла в номере столичного отеля «Метрополь». За пять минут до этого знакомый мужчины, которого он якобы неоднократно пытался завербовать, передал ему флэш-карту со списком сотрудников одного из секретных ведомств.

Сам Уилан свою вину не признает. Накануне Госдеп потребовал обеспечить консульский доступ к соотечественнику и дать объяснения по поводу его задержания.