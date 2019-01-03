В состоянии здоровья десятимесячного ребенка, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, наметились улучшения
Об этом сообщил официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.
В результате ЧП в Магнитогорске у мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание.
Комментарии6
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pravdatut 03 января 2019 | 16:42
Хитрый ход власти сообщать об ОДНОМ мальчике. Что с остальными раненными, где люди живут, их будущее и др.??
oblom0101 03 января 2019 | 17:17
pravdatut:
Ничего хитрого...
За одного распятого мальчика свидомой хохлоятинки набили более чем...
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:23
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ly4_sveta 03 января 2019 | 16:51
Очень рада за этого младенца!!! А зачем постоянно и
так часто именно на нем акцентировать внимание? А
что с другими детьми? Как себя чувствуют выжившие
и раненые или обмороженные люди? Почему такие
маленькие компенсации? Как и где людям дальше
жить? Тогда про всех давайте, про каждого расскажите...
И не забудьте про каждого через месяц, через год.
tomorrow_never_knows 03 января 2019 | 16:57
Поправляйся, малыш!
pravdatut 03 января 2019 | 16:59
С 31 декабря и до сих пор мне заблокировали возможность ставить лайки и писать ответы. А вот Данко перда всё разрешено!