Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд, планируют разделить на два отдельных здания

О планах по сохранению жилищного фонда рассказали в городском управлении архитектуры. Это решение было принято на основании предварительных выводов экспертов, которые сочли, что девять из двенадцати подъездов дома безопасны для проживания.

Сейчас на месте происшествия продолжают разбирать завалы. На данный момент из-под обломков извлекли тела 38 погибших. Трое считаются пропавшими без вести.