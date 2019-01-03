Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд, планируют разделить на два отдельных здания
О планах по сохранению жилищного фонда рассказали в городском управлении архитектуры. Это решение было принято на основании предварительных выводов экспертов, которые сочли, что девять из двенадцати подъездов дома безопасны для проживания.
Сейчас на месте происшествия продолжают разбирать завалы. На данный момент из-под обломков извлекли тела 38 погибших. Трое считаются пропавшими без вести.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
laz89 03 января 2019 | 17:00
Почему церкви и храмы есть в каждом городе России, а медицинские центры не в каждом?
vitaly_mi23 03 января 2019 | 17:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kreamssdick 03 января 2019 | 17:03
Можно прикрыть дырку портретом Путина в полный рост и жить дальше
dmast79 03 января 2019 | 17:27
kreamssdick: Дырку на месте совести, тебе ничем не прикрыть.
sasass 03 января 2019 | 17:41
Теперь будет два песчаных дома на песке...