Многочасовые очереди скопились на границе на северо-западе России
Соотечественники пытаются выехать на автомобилях в Финляндию и Эстонию.
Более 4-ех с половиной часов автомобилистам пришлось провести на пункте Брусничное на границе с Финляндией. К середине дня там скопилось несколько сотен машин. Эта дорога ведет к аэропорту в Лаппеэранте. Сейчас очереди сократились до 2-ух с половиной часов. Столько же придется постоять в другом пункте на российско-финской границе — в Светогорске, свидетельствуют данные приложения Граница-онлайн. Меньше очередей в Торфяновке. Эта дорога ведет в Хельсинки. Там на проверку уйдет около часа. Столько придется потратить автомобилистам, которые пытаются выехать в Эстонию. Ранее в пограничной службе заявили, что в новогодние дни будут работать в усиленном режиме.
Ажиотаж ожидается в обратном направлении , когда россияне будут возвращаться домой — с 6-го по 8 января.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 03 января 2019 | 16:10
Кому то удастся и остаться.
tag188 03 января 2019 | 16:15
Портянки, срочно расскажите всем нам, что это неправда!!!
Не могут наши соотечественники так стремиться в эту ненавистную гейропу из прекрасной высокодуховной Россиюшки!
ura_123 03 января 2019 | 16:25
tag188: Да,ненавистная,да,русофобская! Но сцуко,какая там вкусная и дешевая еда,брендовая одежда и доброжелательные финобандеровцы и эстонофошисты))))
salhomir__murza 03 января 2019 | 16:28
tag188:
Какие пробки. Россиянам на хлеб не хватает, а Эхо Москвы врет о миллионах россиянах скопившихся на границе.
mchappy 03 января 2019 | 16:19
Обычная история на праздники, и по шесть часов стояли и больше. Ничего удивительного. А такие очереди раньше в обычные выходные были.
kaplan911 03 января 2019 | 16:21
А быдлвата пригожинская пусть отдыхает в Мухосранске путирашки.
В Крым побоятся ехать.
salhomir__murza 03 января 2019 | 16:31
kaplan911:
Ты что хочешь сказать, что либеральная шпана в разЫ богаче пропутинской ваты?
А как-же митинги протеста либеральной оппозиции? Они что, зажравшиеся жирные коты, по нескольку раз в год путешествующие по миру? Так чего ж им еще надо, собакам?
ura_123 03 января 2019 | 16:23
А как же крымнаш,спросите вы!
А никак,ответят вам. И холодно и голодно))))
murad_manapov 03 января 2019 | 16:29
едут повторить?))