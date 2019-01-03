Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Подмосковья

На родине Алексея Кузнецова обвиняют в мошенничестве, растрате и легализации имущества.

Обвиняемый в серии финансовых преступлений был доставлен в Россию сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН и российского Бюро Интерпола. Об этом сообщает ТАСС. Итоговое решение об экстрадиции Кузнецова было принято в конце декабря. В Следственном комитете не исключили, что уголовное дело в отношении экс-главы подмосковного Минфина в скором времени будет направлено в суд. Расследование в отношении бывшего чиновника уже давно было завершено.

Кузнецова обвиняют по статьям о мошенничестве, растрате и легализации имущества, нажитого преступным путем. В общей сложности в деле насчитывается больше 20 эпизодов преступлений. По версии следствия, Кузнецов, действуя в сговоре с некоторыми предприятиями ЖКХ, требовал задолженность у муниципальных образований. Сумма ущерба, нанесенного преступной группой, превышает 14 миллиардов рублей.

Во Франции в отношении Кузнецова и его бывшей жены также было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании преступных доходов, полученных в России.