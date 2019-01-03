Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Подмосковья
На родине Алексея Кузнецова обвиняют в мошенничестве, растрате и легализации имущества.
Обвиняемый в серии финансовых преступлений был доставлен в Россию сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН и российского Бюро Интерпола. Об этом сообщает ТАСС. Итоговое решение об экстрадиции Кузнецова было принято в конце декабря. В Следственном комитете не исключили, что уголовное дело в отношении экс-главы подмосковного Минфина в скором времени будет направлено в суд. Расследование в отношении бывшего чиновника уже давно было завершено.
Кузнецова обвиняют по статьям о мошенничестве, растрате и легализации имущества, нажитого преступным путем. В общей сложности в деле насчитывается больше 20 эпизодов преступлений. По версии следствия, Кузнецов, действуя в сговоре с некоторыми предприятиями ЖКХ, требовал задолженность у муниципальных образований. Сумма ущерба, нанесенного преступной группой, превышает 14 миллиардов рублей.
Во Франции в отношении Кузнецова и его бывшей жены также было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании преступных доходов, полученных в России.
Комментарии4
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oo0oo 03 января 2019 | 16:13
Хороший знак - Франция выдает России гражданина США А.Кузнецова,б. супруга американки-гугенхаймовки Жанны Михайловны Буллок, Местный эховский кагал должен взвиться!)
haldey 03 января 2019 | 16:16
Очень хорошая новость))) Всем, кто мечтает, что на Западе можно спрятаться и спокойно жить на награбленное, все неспокойней и неспокойней))) А то тут некоторые идиёты уверены, что Запад - это надежное прибежище для воров, террористов и коррупционеров... Все, кончилось время золотое, в клетку всех уродов)))
pls215 03 января 2019 | 16:16
Наконец то узнаем о роли губернатора Громова. Или опять он не причём.
tvitov66 03 января 2019 | 16:25
Молодцы! Нужно более лучше пилить сук, на которых сами сидят :)
Остальным пехтиным приготовится :)