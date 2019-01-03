Американский зонд New Horizons передал на Землю снимки астероида, которые сделаны с расстояния более 27 тысяч км
Снимки сделаны через полчаса после сближения зонда с астероидом. Это первое детальное изображение самого удаленного от Земли объекта.
Зонд продолжает передавать данные за Землю. 1-го января космический аппарат достиг окраин Солнечной системы.
Комментарии6
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woodworld 03 января 2019 | 16:08
27 тыс. км. Ну ну...
vezdehod1 03 января 2019 | 16:17
Китайцы передают снимки с обратной стороны Луны, американцы Астероида - Россия, даже голую задницу из космоса передать не может
dgo42 03 января 2019 | 16:17
27 тыс. км это ниже, чем геостационарная орбита, на которой геостационарные спутники "висят"...
piter_ug 03 января 2019 | 16:19
А чего батутист, проверять будет?
Может никто никуда не летал, а в ангаре фоткнули, чтобы ещё ниже опустить батутиста.
tvitov66 03 января 2019 | 16:19
"Ну тупые..."(с)М.Задорнрв - иначе бы храм для своих военных построили ... или хотя бы синагогу
zhav 03 января 2019 | 16:25
че нам какие то астероиды,фото на краю солнечной системы ??? россия самая ,самая вперде !!