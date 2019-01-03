Китайский космический зонд впервые в истории человечества совершил посадку на обратной стороне Луны
На Землю переданы первые снимки, сделанные с близкого расстояния.
Для китайцев это прежде всего имиджевая история. Такое мнение в эфире РБК высказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
В задачу миссии также входит исследование лунной поверхности, а также проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы. На борту аппарата есть контейнер с растениями и личинками шелкопряда.
Комментарии7
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liquidsky__ 03 января 2019 | 16:05
Поэтому на обратную и сели, чтоб не подглядывали за тем, что они там делать будут. Не удивлюсь если через пол-года обнаружиться китайский лунный городишко на обратной стороне Луны.
pattrick1 03 января 2019 | 16:19
Китайский космический зонд впервые в истории человечества совершил посадку на обратной стороне Луны...
Есть ли на обратной стороне Луны следы древнеукраинских космических казаков?
rihard 03 января 2019 | 16:08
Молодцы китайцы!
s_a_n_d_r_a 03 января 2019 | 16:11
rihard:
Молодцы. А чем Рагозин ответит? Как там с освоением Марса? Откладывается? :)
haldey 03 января 2019 | 16:21
s_a_n_d_r_a: А илон маск отвечать уже не собирается))) Ему некогда, очередной косячок забивает, как и на все сказки, в которые упоротые верят, тоже забивает)))
tvitov66 03 января 2019 | 16:13
Были бы эти Китайцы умными, хотя бы как наш Кожугет Шойгович, то они бы храм для своих военных построили ... или хотя бы пагоду, вместо дома
kaplan911 03 января 2019 | 16:29
Китайский зонд, американский.....открывают для человечества тайны космоса.
А теперь сравните эти достижения с батутом Рогозина или мульками нашего лидера.
Удручающая картина, которая наглядно показывает всю ущербность и примитивность
государственного устройства нынешней России.
Мы отчетливо чувствуем свою вековую отсталость, техническую и технологическую убогость, а также второсортность в науке, культуре, государственном устройстве и многом другом.
Вопреки бодрым заявлениям, как говорится, интуитивно, кожей ощущаем свою зависимость от происходящих там событий.
Жалкое зрелище, когда народ великой некогда страны, прозябает в нищете, а при\во\властное окружение купается в роскоши, выдавая это за успехи страны и её благополучие.