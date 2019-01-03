В Магнитогорске пройдут массовые проверки газового оборудования

Это вызвано взрывом и частичным обрушением многоэтажного здания. Разбор завалов идёт уже 4-ые сутки, нашли тела 38ми погибших. Следователи считают взрыв газа основной версией.

Управляющим компаниям и фирмам, которые содержат и обслуживают газовые сети, мэр Магнитогорска Сергей Бердников наказал ещё раз их проверить. Хотя жители частично рухнувшего дома рассказывали журналистам, что жалоб на запах газа у них никогда не было. Дом, в котором в начале недели, незадолго до Нового года, случилось ЧП, могут разделить на два отдельных здания, передаёт Интерфакс. Рухнувший подъезд находился над аркой, которая соединяет блоксекции в одно здание. Люди жалуются главе Челябинской области Дубровскому, что боятся там жить и просят переселить их в другое место. Власти утверждают, что связи между взрывами микроавтобуса и газа в жилом доме нет. Источник в силовых структурах сообщил интернет-изданию znak.com, что это был теракт и подозреваемые в причастности к нему были убиты. Один на съемной квартире и ещё трое в микроавтобусе неподалёку от места взрыва. Людей продолжают искать под завалами частично рухнувшего дома. Извлекли 38 человек, за исключением одного погибшего личности всех остальных опознаны. Завтра начнутся похороны первых жертв трагедии.

Людей будут искать до полного разбора завалов, сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве не исключили, что погибших может быть больше, поскольку возможны неточности в списках жильцов дома.