Вспышка газа вызвала пожар в жилом доме в Ставропольской станице Ессентукской

По данным МЧС, инцидент произошел на кухне в одной из квартир в шестиэтажном доме. Возгорание уже ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, — сообщает Интерфакс.

По предварительным данным, зданию не нанесен серьезный ущерб. В ближайшие дни предполагается провести техническую экспертизу.