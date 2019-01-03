Вспышка газа вызвала пожар в жилом доме в Ставропольской станице Ессентукской
По данным МЧС, инцидент произошел на кухне в одной из квартир в шестиэтажном доме. Возгорание уже ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, — сообщает Интерфакс.
По предварительным данным, зданию не нанесен серьезный ущерб. В ближайшие дни предполагается провести техническую экспертизу.
Комментарии2
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brian 03 января 2019 | 15:42
Взрывы газа в многоквартирных домах будут неизбежно повторяться до тех пор, пока в каждой квартире не будет установлен газоанализатор автоматически останавливающий подачу газа.
Или следует устанавливать в квартирах исключительно электроплиты. Такое решение, правда, вряд ли понравиться "Газпрому")).
pravdatut 03 января 2019 | 16:08
Современные плиты отключают газ при потухшем пламени. Ничего не надо выдумывать, просто заменить совковую плиту. Бедный народ никогда сам не заменит!