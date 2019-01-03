В Перми завели уголовное дело о хулиганстве на активиста местного штаба Алексея Навального
В Перми завели уголовное дело о хулиганстве на активиста местного штаба Алексея Навального, Александра Шабарчина и еще двух человек, — сообщает телеканал Дождь.
Шабарчин проводил в городе политические акции, в том числе, установил чучело с лицом президента Путина в центре города. Активиста задержали сегодня утром. В его квартире провели обыски и изъяли всю технику, — рассказал координатор штаба Сергей Ухов. Активиста отпустили из полиции под подписку о невыезде.
Комментарии12
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ukretotakoividskota 03 января 2019 | 15:41
За этого гидроцефала только гопники.
polikarpich 03 января 2019 | 15:47
ukretotakoividskota: А за что дело завели? За то, что чучелко изготовил? Так ведь не из хавна же слепил, что было бы более в тему.
Опять таки, технику всю изъяли зачем? Как всегда, из корыстных побуждений?
Что у него вообще искали?
bignick 03 января 2019 | 16:29
ukretotakoividskota: точно! гопники в погонах не дадут в обиду своего обожаемого гидроцефала
o_pokra 03 января 2019 | 15:50
У всех, кого обвиняют в хулиганстве, проводят дома обыски и изымают технику?
freshener 03 января 2019 | 16:04
o_pokra:
Это хулиган Навального.
Почитают переписочку в Телеге и отдадут обратно.
Если Windows не ворованный и детской порнографии нету, конечно....
timber_head 03 января 2019 | 15:54
Уже, наверное, никого не удивишь, что дело о хулиганстве, т.е. "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", "у лиц неприятных Самому", расследуется путем проведения обысков и изъятия оргтехники. Вот у Кокорина и Мамаева, деяния которых тоже расследуют в том числе и по статье "Хулиганство" обысков не проводили и оргтехнику не изымали.
polikarpich 03 января 2019 | 15:59
timber_head: Конечно, вот если бы они кого ноутбуком или даже системным блоком огрели по голове...
:-)
timber_head 03 января 2019 | 16:29
polikarpich: Так понятное дело, что они только так компьютер использовать и способны, чё там проверять? Наши ребята, рубахи-парни - все ж на виду. Вот всяческие оппы - другое дело. Эти даже если чихнут в сторону кортежа - сразу нужно проявлять максимум бдительности, изымать все что изымается и шть все, что шьется. Пусть даже белыми нитками.
unprejudiced 03 января 2019 | 16:01
Заметили, среди миньонов и боевиков персонажа нет ни одного законопослушного, или убогие или преступники.
polikarpich 03 января 2019 | 16:09
unprejudiced: Я только заметил, что среди поклонников солнцеликого "вошдя" сплошь тупая тупень. И ещё тупее. С нафаршированными "зомбоящиком" мозгами.
Копопастят одно и то же. Слово в слово. И думают, что это кто-то будет читать.
Написано "Шабарчин проводил в городе политические акции", а дело завели за хулиганство. Это как и почему? Потому что не за что?
kanehurry 03 января 2019 | 16:05
Шкодник...Призадумается ?
murad_manapov 03 января 2019 | 16:32
пытки применить - сразу сознается