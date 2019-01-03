В Перми завели уголовное дело о хулиганстве на активиста местного штаба Алексея Навального, Александра Шабарчина и еще двух человек, — сообщает телеканал Дождь.

Шабарчин проводил в городе политические акции, в том числе, установил чучело с лицом президента Путина в центре города. Активиста задержали сегодня утром. В его квартире провели обыски и изъяли всю технику, — рассказал координатор штаба Сергей Ухов. Активиста отпустили из полиции под подписку о невыезде.