Корпорация Apple снизила свой прогноз по выручке за первый квартал 2019 финансового года
Вместо прогнозировавшихся 89-93 миллиардов, выручка компании составит около 84 миллиардов. Об этом исполнительный директор Тим Кук сообщил в открытом письме инвесторам.
Пересмотр прогноза привел к падению акций Apple на 8,5%, — отмечают ведомости
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ed10075 03 января 2019 | 15:51
Нам бы их печали...
Нашим йота-фоном остается только орехи колоть. Говорят удобно.
freshener 03 января 2019 | 15:55
ed10075:
Не покупайте отечественные поделки. Всякие етафоны и прочие хайскрины. Негоже экономить, когда Apple в опастносте. Экономика США важнее наших пенсий.
freshener 03 января 2019 | 15:52
Купи ай-фон. Никто не оплатит конскую добавочную стоимость продукции Apple кроме тебя. Ты - залог высокого уровня жизни граждан США! А то, что НДС повысили - это мелочи. Общечеловеческие принципы превыше всего!