Корпорация Apple снизила свой прогноз по выручке за первый квартал 2019 финансового года

Вместо прогнозировавшихся 89-93 миллиардов, выручка компании составит около 84 миллиардов. Об этом исполнительный директор Тим Кук сообщил в открытом письме инвесторам.

Пересмотр прогноза привел к падению акций Apple на 8,5%, — отмечают ведомости