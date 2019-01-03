Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова – он обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе, в мошенничестве, – сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, правительству Московской области предприятиям ЖКХ и компании Мособлтрансинвест, Кузнецов и его сообщники нанесли ущерб на 14 миллиардов рублей.