Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова – он обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе, в мошенничестве, – сообщает Генеральная прокуратура России.
По данным следствия, правительству Московской области предприятиям ЖКХ и компании Мособлтрансинвест, Кузнецов и его сообщники нанесли ущерб на 14 миллиардов рублей.
Комментарии8
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j_partizan 03 января 2019 | 15:38
Ценный "подарок". Знать бы за что.
zapadnay 03 января 2019 | 16:11
j_partizan:
Как за что?! Обобрал жителей Подмосковья, находясь в должности заместителя губернатора области. Заведовал финансовыми потоками. А потом сбежал. Разумеется с денежкой.
woodworld 03 января 2019 | 15:51
Если от лярда и выше воровал - то медаль дадут
zapadnay 03 января 2019 | 16:14
woodworld:
Вот и я подумала, награда нашла героя.
doxerom 03 января 2019 | 15:56
Не убивать, повесить за яйца и трясти его, родственников и всех причастных пока не вернут все до копейки
kanehurry 03 января 2019 | 16:02
Поди , на размен рассчитывают ? На канадского шпиона , что ли ?
kremlefurer 03 января 2019 | 16:30
Теперь следует привлекать громова с зятем, те ещё деятели.
bignick 03 января 2019 | 16:33
Думаю, накажут конкретно, штраф мильен и с работы уволят