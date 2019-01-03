Власти Магнитогорска распорядились провести внеплановые проверки содержания газовых сетей
Власти Магнитогорска распорядились провести внеплановые проверки содержания газовых сетей, — сообщил мэр города Сергей Бенрдников.
Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии трагедии в Магнитогорске. При этом власти подчеркивают, что речь не идет о теракте. Как заявил мэр, связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске не обнаружено.
Мэр сообщил также, что память погибших при обрушении подъезда будет увековечена с учетом мнения горожан. На данный момент известно о 38 погибших. Судьба трех человек до сих пор неизвестна.
Комментарии4
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dvdd 03 января 2019 | 15:39
Вы определитесь, террористы уничтожены или газовщики установлены.
peresvet73 03 января 2019 | 15:41
Отвлекающей суетой, прикрывают теракт.
realtor_igor 03 января 2019 | 15:47
Не креативно
cite 03 января 2019 | 15:51
..." Как заявил мэр, связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске не обнаружено."- а некоторые племена дикарей до сих пор не видят связи между актом любви и деторождением.