Власти Магнитогорска распорядились провести внеплановые проверки содержания газовых сетей, — сообщил мэр города Сергей Бенрдников.

Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии трагедии в Магнитогорске. При этом власти подчеркивают, что речь не идет о теракте. Как заявил мэр, связи между взрывами автомобиля и газа в жилом доме в Магнитогорске не обнаружено.

Мэр сообщил также, что память погибших при обрушении подъезда будет увековечена с учетом мнения горожан. На данный момент известно о 38 погибших. Судьба трех человек до сих пор неизвестна.