В Саудовской Аравии начался суд по делу об убийстве журналиста Джамала Хашогги

Генпрокурор королевства потребовал для пятерых обвиняемых смертной казни.

Одиннадцать обвиняемых появились на слушаниях в сопровождении адвокатов. Почти половине из них может грозить высшая мера наказания. По местным законам, это отсечение головы с последующим распятием. Государственные СМИ не сообщили подробностей о процессе. Имена фигурантов и их роль в преступлении держатся в тайне. Известно, что расследование преступления не завершено. Эр-Рияд обратился к турецким правоохранительным органам за дополнительными доказательствами, передает агентство Bloomberg.

Колумнист Washington Post Джамаль Хашогги был убит в октябре в саудовском консульстве в Стамбуле. Журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Американские и турецкие спецслужбы полагают, что к преступлению причастно высшее руководство королевства. Власти Саудовской Аравии отвергают свою причастность и сообщало ранее о задержании двух десятков подозреваемых. Между тем тело Хашогги до сих пор не найдено.

В прессе не раз звучали предположения, что заказчиком убийства мог быть наследный принц Мухаммед бин Салман.