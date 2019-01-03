При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта
Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней.
Взрыв в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел на следующий день после того, как там снял квартиру некий мужчина, предположительно, выходец из Средней Азии. Уже после трагедии силовики начали отсматривать записи с камер наблюдения около рухнувшего подъезда и заметили подозрительного человека, который вышел из подъезда незадолго до взрыва. Затем во всем городе начали экстренно проверять объекты с массовым пребыванием людей. Источник Znak.com рассказал, что взрывное устройство было заложено возле торгового центра «Континент», но благодаря счастливой случайности его не привели в действие.
По телефону, прикрепленному к взрывчатке, силовикам удалось выйти на след подозреваемых. Их обнаружили в «Газели», но злоумышленники начали отстреливаться. В результате трое были убиты, а сам микроавтобус взорвался, по предварительным данным, из-за находящейся внутри взрывчатки. Четвертому подозреваемому удалось уйти, но позднее оперативники обнаружили его на съемной квартире. Накануне он был убит при задержании.
Официальные лица и ведомства версию о теракте не подтверждают. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявили, что взрывы в доме и «Газели» не связаны между собой.
Комментарии44
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harra 03 января 2019 | 15:05
https://static.ngs.ru/news/99/preview/734d790385ae43f5e519189e20bc171406890f14_524.jpg
Не ну газ же...
astet 03 января 2019 | 15:14
harra: пидера Дубровского,
заявлявшего, что это не теракт,
В ОТСТАВКУ!!!
pattrick1 03 января 2019 | 15:15
При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта...
Любовница Адольфа Ройзмана и её воображаемый источник, поселившийся у неё во рту, успешно уничтожают среднеазиатских террористов.
gordy 03 января 2019 | 15:27
"При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта... Об этом пишет интернет-издание Znak.com:...."
А тела у них нет?
polikarpich 03 января 2019 | 15:34
pattrick1: Похмелись, а то это добром не кончится.
salhomir__murza 03 января 2019 | 15:48
polikarpich:
Как-же вам либералам, и вашим идейным сторонникам исламским террористам, спонсируемым американскими спецслужбами, хотелось чтобы это было терактом.
Даже если это и был теракт, то объявлять его терактом, это все равно что лить воду на мельницу московским либералам, террористам и американским выродкам.
polikarpich 03 января 2019 | 15:57
salhomir__murza: Если это был теракт, то это значит, что кто-то жидко и обильно обкакался со всеми своими "героицкими" спецслужбами. Которые весь год, не покладая жоп, трудились, заводя уголовные дела на всяких блогеров и лайкеров, отстреливая торговцев шаурмой без права переписки под маркой "террористов". И, конечно, вам, путриотам, очень не хотелось бы это афишировать.
Но, боюсь, здесь тема более мутная и вонючая, чем просто теракт.
dmast79 03 января 2019 | 16:26
polikarpich: Вот что мутно и вонюче, так это то, что не покладая жоп, "блоггеры и лайкеры" работают рука об руку с террористами. Если бы не их вонь, то и теракты делать было бы бессмыслено - зачем, когда об этом никто не узнает? А если и узнает, то нужной террористу реакции не вызовет? . Поэтому каждый, кто раздувает истерику - пособник террористов, и должен быть адекватно наказан!
udalennyi2 03 января 2019 | 15:24
Застрелили четвертого с газовой службы сотрудника
vasilevich58 03 января 2019 | 15:37
Теперь, когда они убиты, на них можно повесить всех собак!
Главный вопрос, который у меня остаётся: были ли эти люди действительно террористами.
Учитывая, что наши СМИ и спецслужбы не могут не лгать, так нет. Их просто убили.
vasilevich58 03 января 2019 | 15:41
Интересно. зачем предполагаемые террористы ещё много часов ошивались в городе?
А вот со взрывчаткой в ТЦ - очевидное враньё проморгавших взрыв в доме спецслужб для реабилитации и получения наград, званий и бабла!
salhomir__murza 03 января 2019 | 15:53
vasilevich58:
Учитывая, что наши СМИ и спецслужбы не могут не лгать
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Если в какой-либо стране СМИ и спецслужбы не умеют врать, то гнать надо в шею такие СМИ и спецслужбы. Но таких стран не существует в природе.
dmast79 03 января 2019 | 16:18
astet: Какая тебе разница - теракт, не теракт? Без тебя не разберутся, что ли? Что за привычка торопить события? Расследование покажет, что на самом деле произошло.
kuchumka 03 января 2019 | 15:07
Очень похоже на правду
glotze7 03 января 2019 | 15:16
kuchumka: Что именно правда - что предположительно предполагаемый житель предположительно из средней Азии? Но застрелен - точно-точно. Чтоб не начал говорить, что не виноват, а просто в магазин шел. Офигенно работают спецслужбы.
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 15:24
kuchumka: Вам тоже источник сообщил? Знак.ком это уральская желтая интернет газетёнка. печатающая часто не проверенную инфу.
kuchumka 03 января 2019 | 15:35
v_ochko_danko1: желтая не желтая, а пишут правду ибо газ так не взрывается, тем более что у маршрутки на фото газовые баллоны целые, да и выстрелы отчетливо слышны
dmast79 03 января 2019 | 16:28
kuchumka: У нас в городе несколько лет назад взорвался газ, в подобном же доме. Выглядело всё один в один. И вообще, как взрывается газ, по вашему? Вы можете по фотографии определить тип взрывчатого вещества? Вряд ли, равно как этого не умеют журналюхи из жёлтой газетёнки.
piter_ug 03 января 2019 | 15:10
Сколько силовиков не корми, а толку все равно не будет.
glotze7 03 января 2019 | 15:18
piter_ug: Ну, это если думать, что они кого-то кроме себя защищают. У них другая цель - личное обогащение и редкое и сильно кривое выполнение приказов.
ft18 03 января 2019 | 15:12
Путинизм это Ложь. Море Лжи.
yralez 03 января 2019 | 15:12
Чепига или Петров ?
Куда их еще девать.
gregor 03 января 2019 | 15:15
как -то сомнительно .....
Путин никогда бы не поехал , в таком случае, на место взрыва .
yralez 03 января 2019 | 15:17
Как обычно......никаких следов, никаких показаний.
captainobvious 03 января 2019 | 15:21
ААВ, ну это уже попадалово, извините...
tetriz 03 января 2019 | 15:25
И концы в воду...
Это не придурки - это явно намеренно сделано.
encopresis 03 января 2019 | 15:26
Насмотрятся идиотских сериалов типа Homeland, а потом пишут "новости от хорошо информированных источников". Самое страшное для властей, что народ больше верит таким слухам, чем властям. Это недоверие добром не кончится.
Совсем недавно власть нам доложила, что растёт благосостояние - аж на 0,5%, а сегодня обнаружил, что в Билле обычный нарезной батон стоит 34,95 вместо 29 в декабре. И это никак не относится к росту НДС с 18% до 20%
encopresis 03 января 2019 | 15:28
encopresis: Извиняюсь! Это именно рост НДС с 18 до 20% по медведевской арифметике 29+20%=34,80! ХаХаХа
pacifiste 03 января 2019 | 15:42
Горько врут как всегда! И, почему-то всех террористов убивают, хотя этот четвертый был один. Короче, профессионалы типа Петрова и Боширова..
salhomir__murza 03 января 2019 | 15:56
pacifiste:
Русские люди не могут врать, врет исключительно либеральная шпана.
polikarpich 03 января 2019 | 16:01
salhomir__murza: А громкий свист не может быть зелёным, ибо он квадратный. :-)
dmast79 03 января 2019 | 16:30
pacifiste: Террористов и надо убивать, что бы не дай Бог, либеральные адвокатишки не сделали из них "невинных жертв" и "борцов за свободу".
cromwel 03 января 2019 | 15:42
Опять убит? То есть если что, то как и в Буденовске или на Дубровке и спросить не с кого?
veb70 03 января 2019 | 15:43
Что за пляски на костях, петушня пендоская. Лишь-бы говном покидаться. Так не выносимо жить здесь? Собираем трусы и валим к любителям западных (заднеприводных) ценностей. Там вам чурки и Нигеры быстро привьют эти ценности.
prospero123 03 января 2019 | 15:47
А ещё троих кокнули до того.
Российские силовики, однозначно.
Почерк выдал.
sir_sart 03 января 2019 | 15:48
Даже интернет-издание откуда копипастит Эхо это фейк делает поправку, что "это неофициальная информация, исходящая от одного источника, поэтому степень доверия к ней должна быть соответствующее."
А хомяки то как возбудились. Ты только посмотри)))
sborisych 03 января 2019 | 15:53
заметили подозрительного человека, который вышел из подъезда незадолго до взрыва. Затем во всем городе начали экстренно проверять объекты с массовым пребыванием людей.
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чёрт побери, как оне собираются "проверять объекты с массовым пребыванием людей"? Ведь каждый многоквартирный жилой дом- это массовое скопление людей...
unprejudiced 03 января 2019 | 15:53
Об этом пишет госдеповский фейк ньюз интернет-издание Znak.com... дальше можно не читать и уж тем более не принимать во внимание
sborisych 03 января 2019 | 15:55
В результате трое были убиты, а сам микроавтобус взорвался, по предварительным данным, из-за находящейся внутри взрывчатки. Четвертому подозреваемому удалось уйти, но позднее оперативники обнаружили его на съемной квартире. Накануне он был убит при задержании.
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Короче говоря, сработали высокопрофессионально. Ну и концы в воду...
ed10075 03 января 2019 | 15:55
А официальные источники все еще трындят про "бытовой газ".
za_stalina 03 января 2019 | 16:02
Настоящая городская партизанская война. Ужас!
demosua 03 января 2019 | 16:05
"Четвертому подозреваемому удалось уйти, но позднее оперативники обнаружили его на съемной квартире. Накануне он был убит при задержании." - накануне чего? Того, как обнаружили?
demosua 03 января 2019 | 16:08
итак - взрыв жилого дома это результат теракта? Говорите прямо.
dmast79 03 января 2019 | 16:32
demosua: Да, либерасня то понарасскажет, только вот верить ей... помним как нагло врали либерасы во время трагедии в Зимней Вишне, с подачи какого-то драного хохла?