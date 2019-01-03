При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта...

Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней.

Взрыв в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел на следующий день после того, как там снял квартиру некий мужчина, предположительно, выходец из Средней Азии. Уже после трагедии силовики начали отсматривать записи с камер наблюдения около рухнувшего подъезда и заметили подозрительного человека, который вышел из подъезда незадолго до взрыва. Затем во всем городе начали экстренно проверять объекты с массовым пребыванием людей. Источник Znak.com рассказал, что взрывное устройство было заложено возле торгового центра «Континент», но благодаря счастливой случайности его не привели в действие.

По телефону, прикрепленному к взрывчатке, силовикам удалось выйти на след подозреваемых. Их обнаружили в «Газели», но злоумышленники начали отстреливаться. В результате трое были убиты, а сам микроавтобус взорвался, по предварительным данным, из-за находящейся внутри взрывчатки. Четвертому подозреваемому удалось уйти, но позднее оперативники обнаружили его на съемной квартире. Накануне он был убит при задержании.

Официальные лица и ведомства версию о теракте не подтверждают. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявили, что взрывы в доме и «Газели» не связаны между собой.