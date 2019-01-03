Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома будут продолжаться, пока не будут разобраны все завалы
Поисково-спасательные работы на месте взрыва и частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске будут продолжаться до тех пор, пока не будут разобраны и проверены все завалы, — пообещали в МЧС.
Спасатели не исключают, что под завалами может оказаться больше людей, чем считалось сначала. По последним данным, погибли 38 человек, судьба троих неизвестна.
Первые пострадавшие при обрушении дома уже получили компенсации – это пять семей, — рассказала заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова.
Объявлено, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей, а пострадавшие – от 200 тысяч до 400 тысяч. Региональные власти обещают обеспечить квартирами всех, кто потерял жилье.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotze7 03 января 2019 | 15:24
Удивительные фотографии с места событий - в основном куча мужиков стоит толпой и играет в карманный бильярд. Где техника? Где транспортеры строймусора? Где наведенная опалубка и страховка от новых обрушений? Это МЧС или кодла пьяных барыг что с кичи вылезли со словами "во бля, чего это тут?"
Перед этим было фото, где два "бойца" стоя на цыпочках на краю лестницы чего то там пытались достать мизинцем - даже без минимальной страховки??? У меня просто нет слов...
ly4_sveta 03 января 2019 | 16:26
glotze7: Все в одном экземпляре для показушных учений
перед Путиным. У нас же все чиновники ни для народа
стараются, а для Путина.
cromwel 03 января 2019 | 15:45
Я не аонимаю. МЧС триста тысяч человек, куча техники. И они четвертые сутки один подъезд разобрать не могут? На кой черт эта армия дармоедов и показушников?
А для распила она нужна. Вот для чего.