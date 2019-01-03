Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома будут продолжаться, пока не будут разобраны все завалы

Поисково-спасательные работы на месте взрыва и частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске будут продолжаться до тех пор, пока не будут разобраны и проверены все завалы, — пообещали в МЧС.

Спасатели не исключают, что под завалами может оказаться больше людей, чем считалось сначала. По последним данным, погибли 38 человек, судьба троих неизвестна.

Первые пострадавшие при обрушении дома уже получили компенсации – это пять семей, — рассказала заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова.

Объявлено, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей, а пострадавшие – от 200 тысяч до 400 тысяч. Региональные власти обещают обеспечить квартирами всех, кто потерял жилье.