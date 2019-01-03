Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании в Московском регионе в ночь на 7-е января
В Москве ожидается минус 19, а в Подмосковье – до минус 22. Это связано с ростом атмосферного давления. Уже в воскресенье оно будет выше нормы.
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В Москве ожидается минус 19, а в Подмосковье – до минус 22. Это связано с ростом атмосферного давления. Уже в воскресенье оно будет выше нормы.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии1
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vitaly_ml23 03 января 2019 | 14:40
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